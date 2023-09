Libido súvisí so zdravím

Libido, teda sexuálna túžba nie je závislá len na tom, či máte vedľa seba peknú ženu, alebo nie. Túžba totiž nevzniká len na základe erotickej príťažlivosti, ale je súborom faktorov, ktoré ak zlyhajú, tak môžete mať pred sebou aj najlepšiu pornoherečku sveta a vy si pôjdete radšej s kamarátmi na pivo. Ak začínate vnímať, že chuť na sex u vás klesá, je potrebné začať tento problém riešiť skôr, ako vyprchá a stanete sa len mužom gaučového, ale nie posteľného typu.

Problémom sú ochorenia

Možno to poznáte, ale ak máte čo i len chrípku, na sex nemáte ani pomyslenie. No ak nie je pokles túžby výsledkom akútneho ochorenia, je možné, že vo vás drieme skrytý zdravotný nepriateľ. Urologička Rena Malik hovorí, že najčastejšie u mužov klesne libido, ak sa u nich vyskytujú ochorenia ako je epilepsia, mŕtvica, srdcové ochorenia, spánkové apnoe. Už len fakt, že sa kvôli chrápaniu zle vyspíte sa môže podpísať na vašej sexuálnej zdatnosti. Preto nikdy nepodceňujte, ak vám povie partnerka, že chrápete. Je to obvykle začiatok skutočných spálňových problémov.

Problémy s psychikou

Sex je doslova závislý na vašej duševnej pohode. Preto ak pociťujete dlhodobý stres, tak na sex nebudete mať ani pomyslenie. Zistilo sa, že depresia, úzkosť, dlhodobý stres majú spojenie so zvýšenou sexuálnou túžbou. Skúste meditovať, zbaviť sa stresujúcich faktorov, nebrať prácu príliš vážne a zistíte, že zrazu budete mať chuť tráviť viac času v posteli aktivitami, nielen polihovaním.

Problémy vo vzťahu

Je to často faktor, ktorý sa prejavuje nechuťou k sexu u žien, ale pribúda mužov, ktorí sa necítia vo vzťahu dobre a preto im klesá aj sexuálna túžba. „Ak máte problémy vo vzťahu so svojou partnerkou, môže byť veľmi ťažké cítiť túžbu," hovorí Malík. Ak vaše libido klesá doma, ale cítite túžbu voči iným ženám, je to jasné, problém je v tom, čo doma zažívate.

Pokles testosterónu

Prejavuje sa u mužov hlavne po tridsiatke. Po tomto veku pozvoľne začína klesať a jediné, čo môžete urobiť je prebudiť ho športom. Ide o silové cvičenia, ktoré nakopnú jeho tvorbu. Ak budete preferovať len kardio, paradoxne to môže váš testosterón ešte znížiť.

Málo spánku

Testosterón telo dopĺňa hlavne v noci. Ak teda málo spíte, tak si môžete byť istý, že vás to dobehne nielen únavou, ale aj slabým sexuálnym výkonom. Preto si doprajte kvalitný spánok a partnerka si nebude nikdy sťažovať na to, že vydržíte málo. A vy si budete pochvaľovať, že ste sa opäť vrátili do sexuálnej hry. Ak pridáte hodinu spánku, večer budete mať omnoho lepší výkon.