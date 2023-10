Večerné túlenie

Večer to je jasné. Žena chce od chlapa cítiť pevné náručie. A to práve večer. Keď chce mať prístav pohody, lásky a istoty doma na gauči aj v posteli. Večer je čas na milovanie plné vášne, lásky a nehy. Je to chvíľa, keď sa oplatí zopakovať si polohy, ktoré vám robia najlepšie a potom si zaspať pokojne aj v náručí.

Poobedňajšie maznanie

Skvelý sex na vás môže čakať aj po dobrom obede. Nemusíte spať. Siesta sa dá prežiť aj so zatvorenými očami nie od únavy, ale od rozkoše. Sex poobede by mal byť jemný, nežný, pokojne si môžete skúsiť aj rôzne nové polohy. Je to čas objavovania, spoznávania, máte dosť svetla, aby ste stimulovali vzrušenie aj vizuálne. Je to čas na dlhý pomalý sex.

Ranná rýchlovka

Aj rýchlo môže byť dobre. Ráno nie je mnoho času na rozdávanie, ale dobrý orgazmus je určite lepší ako káva. Preto ženy vždy uprednostnia, ak sa ich ráno zmocníte svojou erekciou a výsledok bude krajší celý deň. Pretože začínať deň sexom znamená napumpovať sa endorfínmi aj láskou.

Doobedná akcia

Predpoludním je ideálny čas, aby ste si trochu zaexperimentovali a pokojne aj pritvrdili. Pretože to je presne ten čas, kedy si môžete užiť dokonalé potešenie s bičíkom, putami niečo divokejšie a akčnejšie. Doobeda na to majú ženy dosť chuti aj energie.

Nočné prekvapenie

Možno ste to netušili, ale ženy majú veľmi rady v noci milé prekvapenia. A to aj tie milostné. Pokojne sa k nej pritúľte, ak zbehne na WC, alebo len tak keď budete vidieť, že sa preberá. Dokonca ju môžete aj občas zobudiť, hnevať sa nebude. No a začnete s maznaním, hladkaním, uvidíte, ako rýchlo v nej naštartujete vzrušenie. Nakoľko leto je uvoľnené a myseľ bez starostí. Takéto milovanie uprostred noci je skvelým osviežením intímneho života. Nie je potrebné aby bolo dlhé, ale verte, že bude intenzívne.