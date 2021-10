Litovské média nedávno informovali o šokujúcom prípade muža, ktorý prišiel do Univerzitnej nemocnice v Klaipede so silnými bolesťami brucha. Lekárom však akosi zabudol povedať, že v priebehu posledných 30 dní skonzumoval viac než kilogram kovových predmetov.

Röntgenové vyšetrenie ukázalo, že mužov žalúdok je plný klincov, skrutiek a dokonca aj rôznych čepelí. Pacienta, ktorého meno médiá nepoznajú, okamžite previezli na operačnú sálu, kde sa podrobil trojhodinovému zákroku.

„Nikdy sme nič podobné nevideli,“ vyjadril sa hlavný chirurg Algirdas Slepavicius pre médiá. „Zo žalúdka už som ľuďom vyberal kadečo, podobné operácie nie sú nezvyčajné. Približne 80 percent nestráviteľných predmetov, ktoré človek prehltne, vyjdú von stolicou. V 19 percentách prípadov sa odstraňujú endoskopicky a iba jedno percento prípadov končí invazívnou operáciou. Asi nemusím dodávať, že toto bol jeden z nich.“

Odstrániť jeden klinec či skrutku by nebol až taký problém. Avšak vyberať zo žalúdka také obrovské množstvo predmetov predstavovalo obrovské riziko. Lekári sa obávali, že ostré veci prederavia žalúdok a život pacienta bude v ohrození. Konali teda čo najrýchlejšie.

Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, prečo pacient začal pred mesiacom konzumovať kovové predmety. Zrejme za to môže fakt, že zhruba vtedy začal abstinovať. Aj preto mu v nemocnici okrem zdravotnej starostlivosti poskytli aj pomoc psychológa.

Vzhľadom na to, že niektoré klince mali veľkosť aj desať centimetrov, môže dotyčný muž hovoriť o obrovskom šťastí. Pokojne sa totiž mohlo stať, že by skonal počas zákroku, prípadne že by do nemocnice vôbec nedorazil. Stačilo, aby čo i len jeden kovový predmet prederavil žalúdok.