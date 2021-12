Skutočnými kanibalmi boli Európania

Od stredoveku až po neskoré viktoriánske časy Európania požívali takmer každú časť ľudského tela ako liek. Začalo to egyptskými múmiami, s ktorými ľudia obchodovali v 15. storočí. Neskôr v 17. storočí, keď sa ich zásoby zmenšili a egyptské úrady zastavili plienenie, niektorí obchodníci v severnej Afrike „vyrábali“ falošné múmie z mŕtvych malomocných, žobrákov alebo tiav, aby uspokojili pokračujúci dopyt. V tom čase však už veda uprednostňovala čerstvé mäso z popravených. Pred macerovaním vo víne ho nakrájali na malé kúsky a posypali práškom z myrhy a aloe. Následne nechali usušiť na vzduchu a potom vyúdili. Medzi tými, ktorí vyrábali alebo užívali rôzne formy medicíny z mŕtvol boli cisár František I., lekár Alžbety I., Karol II., chemik Robert Boyle, lekár a priekopnícky neurovedec Thomas Willis aj množstvo aristokratických dám a pánov. Chudobní pili čerstvú krv, ktorú získali pri popravách v Rakúsku, Nemecku, Dánsku a Švédsku. Túto „medicínu“ užívali najmä epileptici a údajne to praktizovali od roku 1500 do roku 1866. V Británii počas viktoriánskeho obdobia a ešte dlho po ňom ľudia nezákonne získavali na medicínske účely lebky.

Kanibalizmus počas hladomoru

Minimálne do 18. storočia k nemu dochádzalo aj v Európe. V roku 1590, keď Paríž obliehal Henrich Navarrský, ľudia piekli chlieb z kostí nebožtíkov z cintorína. V Nemecku koncom roka 1636 v dedine Steinhaus žena údajne nalákala do svojho domu 12-ročné dievča a päťročného chlapca, oboch ich zabila a zjedla. V Heidelbergu muži vykopali z hrobov mŕtve telá a zjedli ich, jednu ženu našli mŕtvu a pri sebe mala upečenú hlavu muža. Piero Camporesi píše o tom, ako v Pikardii videl jezuita niekoľkých obyvateľov takých šialených od hladu, že si zjedli vlastné ruky.

Bojujúci kresťania sa navzájom jedli

Keď Španieli v decembri 1572 vyplienili holandské mesto Naarden v Holandsku, asi sto občanov, ktorí sa snažili utiecť španielski vojaci dostihli, vyzliekli donaha a zavesili na stromy, aby zamrzli. Niektorým obetiam údajne otvorili žily a pili ich krv. Francúzsky mysliteľ Michel de Montaigne v eseji „O kanibaloch“ trval na tom, že zjesť živého človeka je barbarskejšie ako mŕtveho. Dodal, že v tom čase ľudí opekali na ražni ako ošípané. Stalo sa, že obeť ešte bola pri vedomí a dochádzalo k tomu nielen medzi nepriateľmi, ale aj medzi susedmi a spoluobčanmi, a čo je horšie: v mene zbožnosti a náboženstva. V apríli 1655 katolícke vojská zmasakrovali protestantov z piemontských údolí. Francúzsky vojak Monsieur du Petit Bourg neskôr rozprával o vojakoch, ktorí jedli varené ľudské mozgy a oklamali svojich spolubojovníkov, aby zjedli „držky“ (v skutočnosti prsia a pohlavné orgány jednej z protestantských obetí) a upiekli si aj mladé dievča. Vojaci, ktorí zabili Daniela Cardona z Roccappiaty, zjedli jeho mozog, ktorý usmažili na panvici. A boli by si pripravili aj jeho srdce, keby ich nevyrušili chudobní pocestní.

„Divoký kanibalizmus“ Ameriky bol úplne konsenzuálny

Kresťanské správy o „divokom kanibalizme“, často s otrasnými obrázkami vykresľovali ako barbarský a násilný čin. Ale veľká časť kmeňového kanibalizmu bola čisto duchovná a konsenzuálna. Napríklad pri pohrebnom kanibalizme (alebo endokanibalizme) kmeň jedol svojich mŕtvych ako prejav smútku. Obrady boli veľmi dôstojné, zložité a náboženské. Píše o tom vo svojich správach o kanibalizme brazílskeho kmeňa Wari antropologička Beth Conklinová. Pohrebný kanibalizmus praktizoval tnto kmeň relatívne donedávna – do 60. rokov 20. storočia. Jedenie mŕtvych bolo súčasťou obradu: mŕtvolu natreli červeným annattom a drevo na varenie ozdobili perím supov a papagájov. Smútiaci spievali a spálili dom nebožtíka. O jednoduchom apetíte nemohla byť reč. V skutočnosti, v prípade mŕtveho kmeňového staršinu dlhé obdobie smútku znamenalo, že mäso už hnilo v čase, keď ho išli konzumovať. Smútiaci ľudia ho museli skonzumovať a určite z neho zvracali, ale robili to z úcty k duchu zosnulého. Zaujímavosťou je, že členov kmeňa desila predstava kresťanského pohrebu, pri ktorej „uväznia“ mŕtvolu do studenej, vlhkej zeme – považovali to za znesvätenie.

Čínsky kanibalizmus: Ako veľmi miluješ svoju svokru?

Až donedávna dochádzalo v Číne ku konsenzuálnemu aj násilnému kanibalizmu. Daniel Korn, Mark Radice a Charlie Hawes vysvetľujú storočnú tradíciu známu ako ko ku a ko kan, ktorej účelom bola liečba chorého svokra alebo svokry prostredníctvom kanibalizmu. Pri metóde ko ku „darca“, ktorou bola nevesta, vezme veľmi ostrý nôž, odreže si časť ramena alebo stehna a zamieša do polievky, ktorá u chorého vyvolá zázračné uzdravenie. Ko kan je o niečo náročnejšia. Darca si rozreže bránicu, čo nejde bez námahy a nájde pečeň. Potom odreže kúsok a nakŕmi chorého. Pečeň má úžasnú regeneračnú schopnosť, takže darca môže tento rituál prežiť. Príjemca gurmánskych špecialít sa nikdy nemal dozvedieť, že nejde o bežné jedlo.