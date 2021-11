Izba č. 1 - Vulcan Hotel, Nový Zéland

Hotel Vulcan patrí medzi novozélandské historické budovy. Postavili ho v 19. storočí počas rozmachu ťažby zlata na Novom Zélande. Dnes je obľúbeným miestom lovcov duchov a záujemcov o paranormálne javy. Izba číslo 1 má totiž temnú históriu. Vraj je domovom ducha prostitútky Rose, ktorú koncom 19. storočia zadusili v posteli. Hostia v izbe dodnes počujú škrípanie dverí, fantómové kroky, stonanie a vidia blikajúce svetlá, samovoľné zapínanie spotrebičov a zamykanie dverí. Zvláštne je, že Rose straší len mužov. Možno kvôli pohlaviu svojho vraha sa snaží pomstiť všetkým mužom. Muži, ktorí prespali v izbe tvrdili, že sa prebudili uprostred noci s pocitom, že na nich niekto kľačal a zvieral im hrdlo.

Suterén - Newton House, Wales

Ak nás horory niečo naučili, tak to, že strašidelný duch takmer vždy číha v pivnici. A to platí aj pre Newton House, ktorý je jedným z najstrašidelnejších domov v Británii. Práve v suteréne, ktorý je určený pre služobníctvo, hlásili množstvo paranormálnych javov. Najmä jedného ducha videli niekoľkokrát. Išlo vraj o Waltera Butlera, ktorý tu pracoval. Ľudia tvrdia, že v pivnici cítia tabak, počujú hlasy a vidia blikajúce svetlá. V 18. storočí v dome došlo k vražde, keď lady Elinor Cavendishovú zaškrtil odmietnutý milenec. Vraj aj ona dodnes v dome starší. Člen filmového štábu v 80. rokoch uviedol, že keď vstúpil do pôvodnej izby lady Elinor, cítil akoby ho škrtili.

Izba č. 410 - hotel Queen Anne, San Francisco, USA

Jedným z najstrašidelnejších miest v San Franciscu je hotel Queen Anne. Koncom 19. storočia to bola dievčenská internátna škola a domov slečny Mary Lakeovej, ktorá bola zároveň riaditeľkou školy. Údajne mala milostný pomer s Jamesom Fairom, miestnym senátorom. Kanceláriu mala v miestnosti č. 410, v ktorej straší jej duch dodnes, hoci telo pochovali vyše štyritisíc kilometrov od školy. Dnes budova slúži ako hotel, pričom mnoho hostí tvrdí, že práve v tejto izbe sa napríklad zobudili na podlahe s posteľnou bielizňou rozhádzanou okolo seba. Iní hostia uviedli, že počuli, ako im niekto spieva, keď sa pokúšali zaspať, niekto alebo niečo ich veľkou silou tlačilo do postele alebo im „niekto“ vybalil kufre.

Izba č. 333 - Langham Hotel, Londýn, Anglicko

Hotel Langham, ktorý často označujú za najstrašidelnejší hotel v Londýne, vraj neprenasleduje jeden, ale hneď niekoľko duchov. Historické záznamy vravia, že lekár zavraždil svoju manželku v izbe č. 333 predtým, ako si sám vzal život. Dnes vraj prenasleduje ľudí, ktorí prespia v tejto prekliatej miestnosti. Jeden z hostí povedal, že sa v noci zobudil a videl žiariacu guľu, ktorá sa zhmotnila do muža bez nôh. Beznohé zjavenie sa priblížilo k posteli. Iní hlásili, že sa vypínače samovoľne zapínali a pri vstupe do izby mali pocit, že sa dusia. V izbách hotela však straší viac duchov. Napríklad duch komorníka, ktorý sa túla po 3. poschodí, duch s dierou v tvári a čo je najzaujímavejšie, duch Napoleona III., ktorý v hoteli kedysi býval, údajne straší v suteréne hotela.

Izba č. 8 - Russell Hotel v Sydney, Austrália

Hotel Russell, ktorý je vraj jedným z najstrašidelnejších hotelov v Sydney, má temnú históriu vrytú do základov. Hotel postavili v roku 1887, ale jeho základy boli kedysi nemocnicou pre odsúdencov, v ktorej zomrelo množstvo ľudí v dôsledku moru, ktorý oblasť sužoval v 18. storočí. Budova bola tiež ubytovňou pre námorníkov a vraj v nej bol aj hodinový hotel. Minulosť hotela je doslova presiaknutá krvou, pretože za jeho múrmi došlo k niekoľkým vraždám. Napríklad v 19. storočí v izbe č. 8 prostitútka zabila námorníka a ľudia ubytovaní v hoteli hlásili, že v noci počuli kroky, videli ako sa svetlá vypínali a zapínali, cítili náhle poklesy teploty a počuli výkriky vychádzajúce z prázdnych izieb.