Najznámejší supervulkán sa síce nachádza pod Yellowstonským národným parkom, no tento nebezpečný prírodný úkaz nájdeme aj v Európe. Konkrétne na Apeninskom polostrove. Erupcia Campi Flegrei, ku ktorej naposledy došlo v roku 1538, by mohla mať katastrofálne následky, a sopka momentálne javí znaky toho, že by mohla vybuchnúť.

Nad rozsiahlym sopečným komplexom žije viac než 1,5 milióna ľudí a ďalšieho pol milióna má svoje domovy vnútri 11 kilometrov širokej kaldery, ktorá vznikla počas masívnej erupcie pred 39-tisíc rokmi.

Ak by mala Campi Flegrei znovu predviesť svoju predchádzajúcu najväčšiu erupciu, vychrlila by roztavenú horninu a vulkanické plyny vysoko do stratosféry, vyvolala 35 metrov vysoké vlny tsunami a rozšírila by síru a toxický popol, ktorý by Zem uvrhol na niekoľko rokov do globálnej zimy.

„Naša štúdia potvrdzuje, že Campi Flegrei sa blíži k prasknutiu,“ uviedol spoluautor štúdie Christopher Kilburn. Zdôraznil však, že rozhodne nie je isté, že dôjde k výbuchu. Magma by sa totiž musela tlačiť smerom nahor, aby nastala erupcia, a to nie je možné overiť. Vulkanológovia vlastne vedia určiť, že nastal výbuch, až keď k nemu dôjde.

Hoci sa Campi Flegrei zvykne označovať ako supervulkán, nie je isté, či ho skutočne možno radiť do tejto kategórie. Supervulkán je sopka, ktorá dokáže vyprodukovať erupciu najvyššej úrovne, teda úrovne 8 na Indexe vulkanickej aktivity. To znamená, že takáto sopka dokáže pri výbuchu vyvrhnúť tisíc kilometrov kubických materiálu.

Počas svojej najväčšej erupcie však Campi Flegrei vyvrhla iba asi 285 kilometrov kubických materiálu, išlo teda výbuch na úrovni 7.

V sopke to vrie od polovice 20. storočia, k menším výbuchom došlo v 50., 70. a 80. rokoch. K zvýšenej aktivite došlo aj v uplynulom desaťročí, kedy sa začala pôda pod mestečkom Pozzuoli prepadať o desať centimetrov za rok. Od 50. rokov 20. storočia mesto pokleslo o štyri metre.

Vulkanológovia tvrdia, že ak aj dôjde k erupcii, bude mať skôr menší charakter. Každopádne však upozorňujú, že treba byť pripravený na všetky scenáre.