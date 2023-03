65-ročný Donald Santacroce sa prednedávnom dopustil jednej z najbizarnejších bankových lúpeží všetkých čias. 6. marca 2023 ráno vstúpil do pobočky Well Fargo Bank v americkom Salt Lake City a jednej z úradníčok podal lístok s nápisom: „Prepáčte mi, ale toto je lúpež. Prosím, dajte mi jeden dolár. Ďakujem.“

Úradníčka si zrejme najprv pomyslela, že ide o žart, a tak mu ten dolár dala a požiadala ho, aby odišiel. Vtom sa ale situácia trochu zvrtla. Santacroce odmietol opustiť pobočku. Povedal, že sa práve dopustil lúpeže a mali by zavolať políciu. Potom sa usadil na jednu zo stoličiek a čakal, kým ho prídu zatknúť.

To už sa do situácie vložil aj riaditeľ pobočky. Zamestnancov poslal do zadnej miestnosti a pozamykal dvere. Zároveň počúval sťažnosti „zločinca“, ktorý sa ponosoval, že policajtom trvá príjazd pridlho.

Muži zákona napokon dorazili a 65-ročného páchateľa zatkli nevediac, že mu tým vlastne robia službu. Nik nevie, prečo, no Donaldovým úmyslom bolo skončiť vo federálnom väzení. Policajtom, ktorí ho odvádzali z banky, dokonca povedal, že ak ho sudca prepustí, prepadne inú pobočku a bude požadovať viac peňazí.

V stredu 8. marca ho prepustili z vyšetrovacej väzby a na súd bude čakať na slobode. Pokiaľ ho teda nezatknú za iný trestný čin. Toho sa pár dní po lúpeži dopustil znovu, keď šoféroval bez vodičského preukazu a navyše porušoval dopravné predpisy.

Ak by sa podobný scenár odohral vo filme, dalo by sa čakať, že sa starý muž chce za mrežami pomstiť nejakému väzňovi za to, čo kedysi spáchal. V súčasnej situácii, kedy rýchlo rastú náklady na život, je ale možné, že Donald Santacroce jednoducho nechcel skončiť na ulici a zvolil si život s obmedzenou slobodou, ale plným žalúdkom.