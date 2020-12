Obezita je civilizačnou chorobou, ktorá kvári čoraz viac ľudí. Je spojená najmä so životným štýlom, ale nekvári len západný svet. Je hrozbou aj pre krajiny, o ktorých by ste to možno nepovedali. Veď najobéznejšími štátmi sveta sú tichooceánske Nauru, Tokelau a Americká Samoa.

Odhodlanie schudnúť prichádza k ľuďom rôznymi spôsobmi. Tým najčastejším sú zdravotné riziká spojené s nadváhou. Nie nadarmo sa extrémna obezita nazýva „morbídna“. Premeny ľudí, ktorý by ste po schudnutí možno ani nespoznali, uvidíte v našej galérii.