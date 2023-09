Život na vlásku

Shawn rozhodne nie je príklad hodný nasledovania. Teda nebol. Strávil 15 rokov žúrovaním. V roku 2013 skončil v kóme kvôli drogám. Rozhodol sa skoncovať s divokým životom, no do svojho nového života dostal lieky, vďaka ktorým radikálne začal priberať. Samozrejme to nebolo len o liekoch, ale jedlo sa pre neho stalo novou drogou. Jedol všetko a prakticky stále, až si to zamieril takmer k dvestokilovej hranici. A znovu si povedal, že opäť raz musí začať nový život.

Prejedol sa takmer k smrti

V novembri 2020 bol hospitalizovaný pre krvácajúci vred, ktorý bol spôsobený stresom, zlou stravou, zlým fyzickým zdravím a užívaním príliš veľkého množstva liekov proti bolesti, pretože s nadváhou trpel celý jeho pohybový aparát. Preto sa vrátil domov a použil „vešiak na šaty“. Teda stacionárny bicykel, ktorý má doma prakticky skoro každý, ale málokto ho používa na svoj účel, väčšinou stojí ako vešiak v rohu izby.

Kilometer za kilometrom k štíhlosti

V januári 2021 začal chodiť na bežiacom páse, potom bicyklovať a nakoniec začal aj posilňovať. Zamiloval sa do sálovej cyklistiky a najviac si ho získal stacionárny bicykel na ktorom doslova vypotil kilogramy. Jednoducho si povedal, že stačí, aby ho využíval a kilá pôjdu dole. Pomaly ale cieľavedome dal dole cez 90 kilogramov a zrazu je z neho iný človek.

Zamiloval sa do zdravia

V súčasnosti Shawn úplne inak vyzerá aj žije ako v minulosti. Napriek tomu chápe, že jeho život je do veľkej miery spojený so závislosťami. Najprv to bol alkohol, potom jedlo a dnes je zamilovaný do zdravého životného štýlu. Našťastie ten jeho telo posilňuje a vďaka tomu chudne, silnie, dobre vyzerá a rozhodne si razantne predĺžil aj život. A to je naozaj skvelá „závislosť“.