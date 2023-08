Voda z Jet D’Eau strieka do výšky až 140 metrov a opúšťa zariadenie rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu. Niet divu, že je ohradená plotom, veď hlupáka by mohla táto fontána vážne zraniť. 20-ročný Švajčiar si však nedal povedať a podľa očitých svedkov plot preliezol a strčil hlavu rovno do dýzy, ktorá je v podstate len mimoriadne výkonným vodným delom.

Jet D’Eau pumpuje do vzduchu 500 litrov vody za sekundu a mladík mal šťastie, že ho prúd vody len katapultoval smerom vzad. To mu však nestačilo. Pozviechal sa a opäť sa pokúsil fontánu zdolať. Tentokrát celým telom. Prúd ho vymrštil niekoľko metrov do vzduchu a muž pristál na betónovom móle, ktoré vedie k Jet D’Eau.

Následne chlapík opäť vstal a skočil do vôd Ženevského jazera, odkiaľ ho vylovili policajti. Sanitka muža odviezla do nemocnice a podrobnosti o jeho zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe. Je však isté, že bude čeliť žalobe od spoločnosti, ktorá fontánu prevádzkuje.