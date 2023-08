Xenia Caramell tvrdí, že v mladosti bola veľmi hanblivá, no ostych z nej akoby opadol, keď mala po dvadsiatke. Vtedy sa rozhodla, že svoje krivky, na ktoré bola právom pyšná, skúsi speňažiť. A urobila dobre, pretože okamžite dosiahla úspech.

Tisíce nafotených aktov dokazujú, že Xenia je v biznise mimoriadne žiadanou ženou. Skutočne je to tak, veď by sa nemusela živiť ničím iným než nahotou. Ona však má aj vlastný butik s oblečením. Ako tvrdí, fotiť akty predsa nemôže večne.

Keď sa práve nevenuje biznisu, rada si zájde do prírody. S hriešnym úsmevom priznáva, že práve tam naberala prvé sexuálne skúsenosti. Vyrastala na vidieku a do lesa to mala na skok. Dodnes jej vraj pod stromami napádajú hriešne myšlienky.