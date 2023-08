Cestovanie do vesmíru rozhodne nie je bezpečná záležitosť a tí, ktorí chcú objavovať nové nepoznané miesta, riskujú životy. Koľkí ľudia už pri letoch do vesmíru zahynuli?

Dovedna ich bolo 21. Tri misie NASA a dve misie Sovietskeho zväzu skončili tým najhorším možným spôsobom: úmrtím posádok. Za haváriami bola zväčša kombinácia nezvyčajných okolností, chýb vybavenia a ľudských omylov.

Najsmrtiacejšie misie sa týkali raketoplánov NASA. V januári 1986 raketoplán Challenger explodoval po 73 sekundách od štartu. Zomrela celá sedemčlenná posádka. Príčinou havárie boli nezvyčajne nízke teploty na myse Canaveral, ktoré spôsobili, že niektoré tesnenia raketoplánu stratili pružnosť. Zistil to slávny teoretický fyzik Richard Feynman, ktorý bol členom vyšetrovacej komisie tohto nešťastia.

K ďalšej smrteľnej nehode došlo vo februári 2003, kedy sa počas návratu na Zem rozpadol raketoplán Columbia. Opäť prišlo o život sedem astronautov. Až do tohto momentu sa zostup atmosférou a pristátie považovali za najmenej rizikovú časť vesmírnych misií. Ako sa ukázalo, za haváriou bol odlomený kus izolačnej peny. To sa stávalo prakticky pri každom štarte raketoplánu, tentokrát ale kus poškodil krídlo Columbie, ktoré následne nevydržalo pôsobenie vysokých teplôt pri návrate do atmosféry.

Modul Apollo 1 sa ani neodlepil od zeme, no požiar pri štarte počas letovej skúšky pripravil o život troch astronautov.

V rámci letov do vesmíru zomreli aj štyria kozmonauti. V roku 1967 sa zrútil sovietsky modul Sojuz 1. Zlyhanie padáka pripravilo o život Vladimira Komarova. Na vine boli do veľkej miery politici, ktorí tlačili na prvenstvo vo vesmírnych pretekoch a nariadili štart modulu, ktorý ešte nebol poriadne pripravený. Riadiace stredisko misie vedelo o problémoch s padákom už v momente, keď sa Komarov ocitol na obežnej dráhe.

Ďalší traja kozmonauti zomreli pri nehode v roku 1971, jedinému smrteľnému nešťastiu, ktoré sa stalo mimo zemskej atmosféry. Po troch týždňoch na vesmírnej stanici Mir sa vydali späť na Zem, no v kabíne došlo k náhlemu poklesu tlaku. Kozmonauti na sebe nemali skafandre, zrejme ihneď upadli do bezvedomia a následne zomreli.

Do dnešného dňa sa do vesmíru pozrelo asi 650 osôb. Každá z nich podstupovala riziko smrti, no aj vďaka smrteľným nehodám pravdepodobnosť, že opäť dôjde k tragickej havárii, klesá.