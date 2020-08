Pravdepodobne už neveríte tvrdeniam, že po zotmení sa pod posteľou skrýva strašidlo. No iným, podobnej výpovednej hodnoty, však áno. Je čas prehodnotiť to, čo vám kedysi tvrdili.

Z blízkeho pozerania televízie sa vám pokazia oči

Toto počúvame roky v nezmenenej forme. Hovorili to naši rodičia aj ich rodičia a aj súčasné generácia často s týmto tvrdením operuje u svojich detí. Pravda je však taká, že nikto nepreukázal. Mýtus pravdepodobne pochádza ešte zo 60. rokov, kedy prvé televízory skutočne produkovali vyššie hladiny žiarenia, čo mohlo poškodzovať oči. Pri moderných zariadeniach však už nezáleží od vzdialenosti sledovania.

Keď si naťahujete tvár, ostane vám tak

Hovorilo sa, že špáranie sa v nose by vám malo zväčšiť nosné dierky, naťahovanie úst vám zdeformuje pery a dokonca aj krútenie očami môže spôsobiť, že vám tak oči ostanú. Vonkoncom to nie je pravda. Práve pri očiach môžu pohyby do strán práve precvičiť svaly oka a zlepšovať videnie. Ak by sa telo deformovalo natiahnutím, tak ani nechcite vidieť, ako by vyzerala ženská vagína po pár súložiach. Nie, robenie grimás ešte nikomu tvár nepoškodilo.

Psy vidia čiernobielo

Tento mýtus sa zakladá na nesprávnom vedeckom poznaní z minulosti. Moderná veda už pokorila presvedčenie, že psy vnímajú len dve farby. Ich zrakové spektrum je omnoho bohatšie, hoci nerozlišujú toľko odtieňov ako ľudia. Nie sú však odkázaný len na čiernu a bielu.

Využívame len desať percent mozgu

Absolútna hlúposť. Pravdou je, že toto tvrdenie sa rozšírilo vďaka tomu, že obvykle sa na myslenie a vedomú prácu aktivuje len malá časť mozgu. Avšak príroda do ľudského tela nenadala nič navyše. Človek využíva v rôznych fázach dňa rôzne mozgové centrá. Navyše mnoho systémov mozog riadi bez nášho vedomia. Takže je využívaný celý, avšak na vedomé aktivity je vyhradená menšia časť.

Soľ urýchli varenie vody

Dávate odjakživa soľ do vody ako prvú? Robíte chybu. Soľ nielenže neurýchli čas, za ktorý voda zovrie, ale naopak, zvyšuje bod teploty varu. S čím súvisí, že voda začne vrieť neskôr. Preto ak chcete do vody pridať soľ, efektívnejšie je to až vtedy, keď už vrie.