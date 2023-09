Zmena gravitácie

Vedci merajú, ako rýchlo sa topí antarktický ľadovec, a nemajú dobré správy. Aj keď je jasné, že topenie ľadu v Antarktíde by spôsobilo zvýšenie hladiny morí, tento proces je zložitejší ako jednoduché pridávanie tohto objemu novoroztopenej vody do oceánov. Podľa vedcov by sa vyskytli aj ďalšie následky. Zmiznutie ľadu s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k zmenám gravitácie. Táto zmena spôsobí, že niekde hladina oceánu klesne a inde stúpne. Bol by to náhly a šokujúci náraz do jemnej rovnováhy ekosystému Zeme.

Zemská os by sa nebezpečne posunula

Ľad má iný objem ako voda a veľké preskupenie hmoty by zamávalo aj zemskou osou. Medzi rokmi 1899 a 2018 sa zemská os posunula približne o 10,4 metra. A už vtedy vedci odhadli, že viac ako polovicu tohto posunu spôsobilo topenie ľadu. Nie je však potrebné, aby sa roztopil všetok ľad Antarktídy, aby nastali významné následky. Podľa paleoklimatológov môže topenie ľadu vytvoriť spätnú väzbu zmien. Pohyb zemskej osi v ňom vystavuje póly pohybujúcim sa prúdom teplej vody, čo ešte viac môže urýchliť topenie ľadu. Akonáhle sa ľad začne topiť, je oveľa ťažšie tento proces spomaliť alebo zvrátiť. Tento proces môže mať významný vplyv na globálnu klímu a hladinu morí.

Zmenil by sa deň

Vedci tvrdia, že roztopenie ľadu Antarktídy by ovplyvnilo dĺžku dňa. Keď sa ľad roztopí a jeho voda sa posunie po celej zemeguli, Zem sa otáča výrazne rýchlejšie alebo pomalšie. Keďže tento proces topenia ľadu trvá už desaťročia, dĺžka dňa už narástla o tisíciny sekundy. Nie je jasné, o koľko by sa deň predĺžil, keby sa všetok ľad Antarktídy roztopil, ale mohlo by to byť mimoriadne citeľné. Niektoré nedávne odhady naznačujú, že deň by sa mohol v najbližších rokoch zmeniť až o 20 sekúnd a následne možno aj podstatne viac.

Zvieratá by prišli o svoj domov

Antarktída sa môže zdať chladná a bez života, ale v skutočnosti je to rozmanitý biotop pre množstvo rôznych živočíšnych druhov. Morské vtáky, tučniaky, tulene, veľryby a iné morské živočíchy by rozmrazenie ľadu neprežili. Napríklad populácia tučniakov cisárskych a tučniakov okatých už klesla v dôsledku topenia ľadu a ich populácia by ešte viac klesla, ak by sa situácia zhoršila. Strata morského ľadu bude mať ničivé následky pre živočíchy závislé na ľade.

Nedostatok vody

Ide o paradox, že premena ľadu na vodu by zhoršila stav pitnej vody. Dokonca aj pre tých, ktorí žijú v nadmorskej výške nad 76 metrov. Prístup k studničnej vode môže byť vystavený rýchlemu riziku kontaminácie zo stúpajúcej hladiny morí. Keďže hladiny morí neustále stúpajú, stále viac ľudí bude mať problém nájsť prístup k čistej a bezpečnej pitnej vode.