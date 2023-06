Eiffelova veža, Paríž, Francúzsko

Eiffelova veža je jednou z najznámejších pamiatok na svete a ľudia si ju spájajú s eleganciou a romantikou. Preto je ťažké uveriť, že u Parížanov nebola vždy populárna. Ikonická stavba vznikla ako súčasť svetovej výstavy v roku 1889, ktorá oslavovala 100. výročie francúzskej revolúcie. Oceľová konštrukcia však nezapadala do kontextu klasickej architektúry francúzskeho hlavného mesta. Parížski akademici a umelci sa nebáli vyjadriť svoju nechuť vo vyhlásení: „My, spisovatelia, maliari, sochári, architekti, vášniví milovníci krásy Paríža, doteraz neporušenej, týmto protestujeme zo všetkých síl, so všetkým naším rozhorčením, v mene francúzskeho vkusu, ktorý zostal neuznaný, v mene francúzskeho umenia a histórie v ohrození, proti výstavbe zbytočnej a monštruóznej Eiffelovej veže v samom srdci nášho hlavného mesta.“ Napriek protestom a hrozbe zbúrania veža dodnes slúži ako medzinárodný symbol lásky a romantiky.

The Shard, Londýn, Anglicko

The Shard, predtým London Bridge Tower, je najvyššou budovou vo Veľkej Británii, ktorá meria 310 metrov, má 72 poschodí, kancelárie, byty, hotel a vyhliadkovú plošinu. Hoci od svojej výstavby v roku 2009 sa stala jednou z najznámejších pamiatok v Londýne, tunajšia verejnosť k nej má veľmi rezervovaný vzťah. Budovu navrhol taliansky architekt Renzo Piano, pričom cena výstavby dosiahla sumu 450 miliónov libier. Majiteľom mrakodrapu je štát Katar s 95-percentným vlastníckym podielom. Stavba čelila veľkej kritike ešte predtým ako vznikla. Mrakodrapu najviac vytýkajú negatívny vplyv na panorámu mesta a najmä obmedzenie výhľadu na Katedrálu sv. Pavla. Organizácia English Heritage uviedla, že stavba pôsobí ako „ostrý hrot“ v srdci historického Londýna.

Brána na východ, Suzhou, Čína

Brána na východ, alebo Brána Orientu, je najväčší spojený mrakodrap na svete a od svojho dokončenia v roku 2016 získal niekoľko ocenení a vyznamenaní. Vedeli ste, že na jej výstavbu použili najviac výrobkov z ocele? Zároveň ju označujú za najvyššiu bránu na planéte a ak by to nestačilo, stavba ponúka najhlbšiu súkromnú vínnu pivnicu a najvyššie položený bazén v Číne. Stavba si však vyslúžila aj veľkú kritiku. Miestni obyvatelia ju vnímajú ako ponižujúcu, pretože prechádzka pod jej oblúkom im pripomína „plazenie sa niekomu medzi nohami“. Médiá pritom označili budovu za vrcholnú ikonu architektúry 21. storočia.

Pamätník Viktora Emanuela II., Rím, Taliansko

Pamätník Viktora Emanuela II. v Ríme vznikol v roku 1885 na počesť prvého kráľa zjednoteného Talianska. Dominantnú stavbu lemuje námestie Piazza Venezia a kopec Capitoline a z veľkej časti pozostáva z bieleho mramoru. Napriek majestátnosti a bohatému zdobeniu sa mnohým miestnym obyvateľom architektúra a vzhľad budovy nepáčil a dali jej rôzne prezývky, ako napríklad falošné zuby, svadobná torta alebo písací stroj. Tvrdili, že na jej výstavbu použili mramor nesprávnej farby a budova je zbytočne veľká.

Sagrada Familia, Barcelona, Španielsko

Sagrada Familia je ikonický, no stále nedokončený rímskokatolícky kostol a najznámejšia budova v Španielsku. Výstavba začala v roku 1882, pričom podľa predpokladov má byť hotová v roku 2026. Kostol je jedným z mnohých architektonických skvostov katalánskeho architekta Antoniho Gaudího, ktorý navrhol aj Park Guell či budovu Casa Mila. V Barcelone však žije veľa ľudí, ktorí si prajú, aby kostol zbúrali. Pablo Picasso napríklad raz vyhlásil, že si želá, aby tí, ktorí sú zodpovední za dizajn skončili v pekle a George Orwell zašiel až tak ďaleko, že povedal, že je to „jedna z najodpornejších budov na svete“. Miestnym obyvateľom vadí, že kvôli dokončeniu kostola bude nevyhnutné zbúrať desiatky bytových domov v okolí, čo by zasiahlo približne tritisíc ľudí. Zároveň sa Barcelončania obávajú, že po dokončení kostola zaplaví Barcelonu zvýšený počet návštevníkov a turistov. To vyvoláva obavy o prípadný negatívny vplyv na miestnych obyvateľov a infraštruktúru mesta.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 9. júna 2023.

Autor: Radomír