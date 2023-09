Hviezdy na nočnej oblohe svietia, pretože sú mimoriadne horúce a ich žiarenie dokážeme zachytiť voľným okom aj na vzdialenosť tisícok svetelných rokov. Planéty sú podstatne chladnejšie. No a potom sú tu takzvané hnedé trpaslíky: mohutnejšie než planéty, no menšie než hviezdy. Spadajú do oboch kategórií.

Astronómovia niekedy prezývajú tieto objekty aj „neúspešnými hviezdami“. Ak ale neuspejete ako hviezda, môžete uspieť ako planéta? Inými slovami: môže sa z hnedého trpaslíka (alebo hviezdy) stať planéta? Väčšina astronómov tvrdí, že nie. Hviezdy a planéty sú jednoducho príliš odlišné.

Hviezdy, a zrejme aj hnedé trpaslíky, vznikajú, keď sa mračná medzihviezdneho plynu a prachu spájajú pomocou gravitácie. Vďaka svojej obrovskej hmotnosti sú schopné udržiavať jadrovú fúziu a premieňať vodík na ťažšie prvky. Najprv na hélium, potom na uhlík a následne na železo. Hnedé trpaslíky nie sú dostatočne ťažké na to, aby fúzovali bežný vodík, v ojedinelých prípadoch v nich ale môže prebiehať fúzia deutéria, teda vodíka, ktorý má v jadre neutrón.

Podobne ako planéty, aj hnedé trpaslíky s pribúdajúcimi rokmi chladnú. Mnohé hviezdy naproti tomu explodujú a vymrštia materiál do okolitého priestoru. Z neho potom môžu vznikať ďalšie hviezdy, okolo ktorých sa tvoria prstence ťažších prvkov. Z tých časom vznikajú planéty.

Hviezdy a hnedé trpaslíky teda vznikajú z plynu, zatiaľ čo planéty z ťažkých prvkov. Hviezda sa teda nikdy nemôže stať planétou. Tiež platí, že aby bol objekt hviezdou, musí byť aspoň 80-krát ťažší než Jupiter. Až potom v ňom môže začať prebiehať jadrová fúzia. Hnedé trpaslíky majú hmotnosť 12 až 80 Jupiterov.

Astronómovia sa zhodujú, že hviezdy, planéty i hnedé trpaslíky je najlepšie definovať podľa spôsobu, akým vznikajú. A preto platí, že hviezda sa nikdy nemôže stať planétou.