Elon Musk by chcel mať na Marse miliónové mesto do roku 2050. Ide o astronomicky ambiciózny plán a podľa nás aj o absolútne neuskutočniteľný megalomanský výmysel. Niektorí odborníci si ale myslia, že do roku 2050 sa podarí dostať na Mars aspoň pár ľudí.

Prvým krokom bude získanie vody, a zrejme z ľadu či minerálov, ktoré ju obsahujú. Voda je základným predpokladom pre vznik poľnohospodárstva a pestovanie plodín. Vodík z ľadu a minerálov by tiež mohol slúžiť ako palivo pre raketové motory.

Čo sa však kolónie na Marse týka, vo vedeckej obci rozhodne nepanuje konsenzus. Viacerí vedci si myslia, že v dohľadnej dobe sa na červenú planétu rozhodne nepodarí poslať kozmickú loď s ľudskou posádkou a to napriek plánu Číny na vyslanie človeka na Mars v roku 2033. NASA plánuje rovnakú misiu na 30. až 40. roky 21. storočia.

Vybudovanie kolónie však nie je ako cesta na Mesiac, predpokladá totiž istú formu sebestačnosti, nie však úplnej nezávislosti na Zemi. Väčšina vybavenia a náradia bude pochádzať z našej planéty, napríklad výroba vozidiel na Marse rozhodne neprichádza do úvahy. Otázkou je ako ekonomická výhodnosť takéhoto projektu. Mohla by spočívať napríklad vo vesmírnej turistike či v ťažbe minerálov, ktorá by podnietila ďalšie skúmanie ostatných planét.

Hoci je však Mars najrealistickejšou možnosťou osídľovania iných planét, rozhodne nejde o pohostinné miesto pre život. 95 percent atmosféry tvorí oxid uhličitý a priemerná teplota tu dosahuje -60 stupňov Celzia. Cesta sem navyše trvá 8,5 mesiaca a planétu bombarduje nebezpečné žiarenie.

Mimo slnečnej sústavy určite existujú lepšie miesta pre život. Problém s exoplanétami je ale ten, že sú skutočne veľmi ďaleko. K žiadnej sme nevyslali ani len bezpilotnú kozmickú loď. Sondy Voyager 1 a Voyger 2 sa ako jediné človekom vyrobené predmety dostali do medzihviezdneho priestoru. Trvalo im to 35, respektíve 41 rokov. K exoplanétam sa však priblížili iba o krôčik.

Cesta na najbližšiu exoplanétu by pri využití súčasných technológií trvala tisíce rokov. Najoptimistickejší scenár hovorí, že rýchlosť cestovania vesmírom bude rásť tak, že cestu k najbližšej exoplanéte dokážeme skrátiť na asi 500 rokov. To znamená, že vesmírnu loď by museli pilotovať celé generácie ľudí. Isté je, že ľudia, ktorí pocestujú do medzihviezdneho prostredia, sa ešte nenarodili. Ak ale máte okolo tridsiatky, možnosť, že uvidíte človeka pristáť na Marse, je celkom veľká.