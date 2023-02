Guardians of the Galaxy vs. the Sovereign Fleet

Aj v druhom filme sa predstaví skupina „Strážcov“, ktorá pracuje pre Suverénov, geneticky nadradenú a samoľúbu mimozemskú rasu. Hrdinovia musia doručiť niekoľko vzácnych batérií pre panovníka výmenou za utečeneckú Hmlovinu. Zatiaľ čo Starlord oblbuje veľkňažku, Rocket ukradne batérie pre seba a o svojich činoch informuje len Draxa. Potom Strážcovia odletia vyzdvihnúť odmenu na Nebul. Takmer okamžite ich obkľúči flotila hviezdnych stíhačiek Suverénov. Veľkňažka prikáže flotile strieľať, aby Strážcov zabila, aj batérie sú zničené. Ak Strážcovia chcú uniknúť, musia prejsť cez kvantové pole asteroidov. A vtedy začnú Rocket a Starlord spor, kto je lepší pilot. Suveréni sa na nich rútia, asteroidy okolo explodujú a oni sa vyhýbajú všetkým, okrem jedného skôr, než dosiahnu „bod skoku“. Flotila ich však zahnala do kúta. A vtedy sa k nej priplaví tajomná loď so starším mužom stojacim na palube a zničí celú flotilu niečím, čo vyzerá ako pár ohňostrojov, čo Strážcom umožní uniknúť.

The Alliance vs. The Reavers: Serenity

Seriál Firefly milovali fanúšikovia sci-fi, no vydržal len jednu sezónu. Vesmírna westernová séria Jossa Whedona však pokračovala vo filme Serenity, kde posádka odhalila pravdu o kanibalských Reaveroch. Aliancia využila domovskú planétu Reaverov Miranda ako testovaciu pôdu pre chemickú látku, ktorá spôsobila zmutovanie populácie. Operátora vyšlú, aby zlikvidoval posádku a kohokoľvek, kto je s ňou spojený. Naši hrdinovia sa vydajú na takmer samovražednú misiu. Plánom je nalákať krvilačných Reaverov priamo do palebnej línie Aliancie. Keď malá loď opúšťa oblak hmloviny, vyzerá to, že flotila Aliancie ich rozseká na kusy, ale potom sa Reaveri objavia za Serenity a nastane peklo. Washova mantra „Som list vo vetre“ sa stala vtipom nespočetných fanúšikov sci-fi. Bitka zahŕňa vesmírne harpúny, výbuchy a dobre nastraženú pascu na zlého chlapa a je jednou z najvzrušujúcejších - spája napätie, akciu a kreativitu.

Útok na Thoth Station: The Expanse

The Expanse ponúka najrealistickejšie vesmírne bitky. Výkonný producent šou Naren Shankar je držiteľom titulu Ph.D. v aplikovanej fyzike a elektrotechnike a aktívne sa podieľal na zobrazovaní vesmírneho života. Posádka Rocinante musí prevziať stanicu Thoth, aby zastavila experimentovanie s proto-molekulami. Medzitým skupina Belterských vojakov vedená Millerom sa blíži k stanici v prepravných kontajneroch Fed-Ex (dobré vedieť, že Fed-Ex bude existovať aj v 24. storočí). Stanicu chráni nielen jej obrana, ale aj tajná fregata. Každý možný zložitý detail dokonale premysleli a j keď boj netrvá dlho, je veľmi pôsobivý.

Bitka pri hmlovine Mutara: Star Trek II: The Wrath of Khan

The Wrath of Khan fanúšikovia považujú za jeden z najlepších sci-fi filmov všetkých čias a prináša prvú pozoruhodnú vesmírnu bojovú sekvenciu Star Treku. Khan prevezme kontrolu nad USS Reliant a prenasleduje kapitána Kirka. Enterprise sa dostane do pasce a priateľská loď na ňu vystrelí a rýchlo vyradí pohon, zbrane a štíty. Enterprise dokáže odraziť útok a preskupiť sa v neďalekej hmlovine. Keď sa film chýli ku koncu, obe lode sa opäť stretnú. Kirkova loď je stále ťažko poškodená a aby vyrovnal šance, zamieri do hmloviny Mutara. Intenzívna hra na mačku a myš pokračuje. Keď Khan dospeje ku koncu, cituje Moby Dicka a svojim umierajúcim dychom aktivuje zariadenie Genesis.