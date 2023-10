Prečo je pamäť dôležitá?

Pamäť je schopnosť nášho mozgu ukladať a analyzovať informácie, aby sme ich mohli neskôr získať a pracovať s nimi. A nielen to, je to základ toho, aby sme vedeli fungovať, poučili sa, vedeli správne vyhodnocovať situácie na základe skúseností. Je to jednoducho základ kvalitného života aj predpoklad úspechu v práci a vzťahoch. Preto jej zlyhávanie neznamená len neschopnosť si spomenúť, ale aj zhoršenie celkového intelektu. Preto je dôležité pamäť neustále posilňovať.

Meditácia

Meditácia pomáha utriediť si myšlienky. Podľa štúdie Kalifornskej univerzity meditácia znižuje problémy s koncentráciou a zlepšuje schopnosť zapamätať si. Aby to však bolo skutočne účinné, museli by ste meditáciu vytrvalo praktizovať. K dispozícii sú meditačné aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť dostať sa do rutiny.

Hrajte sa

Pamäť potrebuje aj zábavu a regeneráciu a najlepšie jej to ide počas hry. A sú aj špeciálne hry posilňujúce pamäť. Hry, ako sú scrabble, šach a kartové hry, sú dokonalým stimulom pre sústredenie a pamätanie. Existuje toľko hier pre deti aj dospelých na precvičenie pamäti a mozgu, že by bola škoda si žiadnu z nich nezahrať! Okrem toho, ak nemáte spoluhráča, vždy sa môžete vrátiť k krížovkám alebo sudoku.

Čítajte knihy

Čítanie skutočne udržuje a dokonca zlepšuje výkon vašej pamäte. Nestačí len učiť sa veci naspamäť. Musíte im skutočne rozumieť. Aby ste si veci dobre zapamätali, je potrebné si ich preformulovať, vysvetľovať nahlas a neváhať si ich znova prečítať, kým si informáciu skutočne neprisvojíte.

Vyžívajte pamäťové pomôcky

Asi 65 percent populácie využíva predovšetkým svoju vizuálnu pamäť. Mozog sa správa ako kamera a spája slová s obrázkami, aby si ich lepšie zapamätal. Vizuálnu pamäť možno posilniť mnemotechnickými prostriedkami, spájajúcimi myšlienku alebo slovo s obrazom.

Športujte

V tele všetko so všetkým súvisí. Preto je dokázané, že fyzická aktivita vylepšuje tú mentálnu. Šport totiž zvyšuje prekrvenie mozgu a spolu s ním aj našu mentálnu obratnosť. Hlavne u starších ľudí sa ukázalo, že pravidelné cvičenie znižuje stratu pamäti. Cvičenie pomáha s našimi kognitívnymi kapacitami, najmä priestorovou pamäťou. Takže zvážte beh, skákanie, bicyklovanie! Uvidíte, ako sa váš intelektuálny výkon zlepší.

Spite

Dobrý, pokojný spánok je nevyhnutný pre mozgovú činnosť. V noci naše neuróny organizujú a klasifikujú informácie, ktoré sme dostali počas dňa. Dobrý spánok je preto nevyhnutný na zlepšenie našej pamäte.

Pravidelnosť

Pamäť je nutné trénovať pravidelne. Je to rovnaké ako so športom. Ak nebudete udržiavať každodenné cvičenie. Príkladom denného tréningu je snažiť sa zapamätať si naše stretnutia a plány bez toho, aby sme sa vždy museli uchýliť k pripomienke nášho mobilného telefónu. Skúšajte to denne.