16. augusta 2023 sa Manoel Marciano da Silva druhýkrát narodil. Po dvojročnej súdnej bitke sa mu podarilo anulovať svoj úmrtný list. Pre brazílske úrady bol mŕtvy a pochovaný na cintoríne v meste Augustinópolis celých 28 rokov. Šokujúce však je, že Silvovi to začalo naozaj prekážať až v roku 2021, keď zistil, že sa nemôže dostať k svojmu dôchodkovému fondu a nemôže rátať ani s bezplatnou zdravotnou starostlivosťou. Vtedy začal pátrať po svojej „smrti“ a dozvedel sa zaujímavé okolnosti

Silva zistil, že za všetko môže jeho bývalá manželka a dvaja ďalší ľudia, ktorých prizvala ako svedkov. Nie je jasné, prečo sa rozhodla muža vyhlásiť za mŕtveho, no on sám zistil, že pre úrady nežije až v roku 2012. Chcel voliť do miestneho zastupiteľstva a zistil, že nie je na zozname voličov. Príliš ho to netrápilo, no v posledných rokoch mu štatút mŕtvoly začal prekážať čoraz viac.

Potreboval totiž peniaze a vyšetrenia a ani jedného sa nevedel domôcť. Predpokladal však, že zmŕtvychvstanie bude jednoduchá záležitosť, no prerátal sa. Dokonca si musel najať právnika a získať nový rodný list.

Hlavným dôkazom, vďaka ktorému uspel na súde, boli odtlačky prstov. Aj tak ale potreboval niekoľko svedkov, ktorí potvrdili, že Silva naozaj neodišiel na večnosť. Okolnosti jeho smrti sa však ani na súde objasniť nepodarilo. Silvove deti si myslia, že ich matku, ktorá je negramotná, ktosi naviedol, aby exmanžela vyhlásila za mŕtveho. Jemu samotnému je to ale jedno. Dôležitý je preňho iba fakt, že je späť medzi živými.

Prípad 71-ročného Brazílčana rozhodne nie je ojedinelý. Vo svete sa občas podobné incidenty vyskytnú a spája ich najmä jedna vec: náročnosť, s ktorou musia ľudia dokazovať, že skutočne nezomreli.