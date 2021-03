Znovu nastavenie fitnes štandardov

Nadšenec technológií a manažér inovácií Matt Delaney sa domnieva, že fitnes centrá sa premenia na digitálne platformy v 3D realite. Ľudia sa budú nielen menej socializovať, ale viac si vážiť čas. Namiesto dochádzania a odchádzania z fitká strávia efektívnym tréningom čas doma. Prípadne budú svoje plochy fitká prenajímať na dlhšie a konkrétnym ľuďom, ktorí si budú chcieť spokojne zacvičiť v súkromí. Preto sa tréneri a fitnes inštruktori budú musieť prispôsobiť domácky vybaveným fitkám. A na tréningy začnú okrem činiek a strojov používať hrazdy, fľaše s vodou a cvičenie s vlastnou váhou. Z verejných priestorov sa fitness presunie do priestorov súkromných.

Digitálne fitká

Nebudú to však len fitká z domu, ale fitnes centrá rozdelené na bloky, kde síce budete chodiť cvičiť, ale nebudú to žiadne kolektívne športy. Navyše, priestory budú plné množstva technologických vychytávok od merania teploty až po rôzne aplikácie, ktoré si overia váš zdravotný stav. Technika bude slúžiť nielen k monitorovaniu, ale aj k vylepšeniu výkonu a efektu cvičenia. Práve to si myslí William Allen, spoluzakladateľ technologickej spoločnosti, ktorá už dnes do fitnes centier dodáva zaujímavé a nové technológie.

Rekonštrukcia posilňovní

Keďže sa COVID-19 šíri vzduchom, hlavnou úlohou fitiek tak bude zabrániť cirkulácii infikovaného vzduchu. Eric Roza, CEO spoločnosti CrossFit preto vidí riešenie v dokonalom čistení vzduchu. Od vzduchotechniky až po rôznorodé žiariče, ktoré budú eliminovať prípadné čiastočky vírusu v ovzduší. Popri činkách si tak budeme musieť zvyknúť na prítomnosť rôznorodých zariadení dezinfikujúcich vzduch a často aj samotného športovca.

Viac ľudí, viac obmedzení

Je potrebné sa pripraviť na to, že keď prvý raz vstúpite po pandémii do fitka, tak sa budete cítiť viac ako v nemocnici než v centre budovania svalovej hmoty. Myslí si to Erin Sauber-Schatová, vedúca Centra pre kontrolu ochorení COVID-19 v USA. Čím viac ľudí, tým bude platiť viac obmedzení. Pripravte sa na viac samostatných boxov, deliace plexisklá, obmedzenia v sprchách a aj obmedzenie na skupinových tréningoch či na ploche. Jednoducho, aj keď budete cvičiť, tak vám bude na chrbát, možno roky, dýchať strach z pandémie.