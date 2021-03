Detská obrna

Akoby jej nebolo málo, tak popri vírusu obrny, ktorý bežne šarapatí vo svete, vedci Newyorskej štátnej univerzity vytvorili smrtiaci umelý vírus. A to nákupom kusov DNA prostredníctvom zásielkového predaja. Išlo o detskú obrnu, ktorá je rovnako nebezpečná, ako tá prírodná. Vedci ho vyrobili prevzatím kódu z databáz dostupných takmer pre každého. A to je problém.

Vedci sa obávajú, že ľudia s postrannými úmyslami by mohli vyvinúť svoju vlastnú umelú obrnu, ktorú je oveľa jednoduchšie vyrobiť ako iné nebezpečné vírusy. Genetický kód kiahní je dlhý napríklad 185-tisíc písmen, zatiaľ čo obrna má iba 7 741 písmen. A to už dokáže poskladať prakticky každý, kto má nejaké znalosti z genetiky.

SARS 2.0

Ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) zabil v rokoch 2002 až 2003 okolo 700 ľudí, pričom infikovaných bolo viac ako osemtisíc. Preto skupina vedcov pod vedením Ralpha Barica z Univerzity v Severnej Karolíne vyvinula novú mutáciu SARS 2.0. Tento nováčik je imúnny voči vakcínam a medikamentom na liečbu SARS. Dôvod? Tím uviedol, že výskum je nevyhnutný, pretože pôvodný vírus SARS by mohol mutovať a stať sa imúnnym voči našim vakcínam.

Preto pripravili silnejší kokteil, podľa ktorého by sa mohli vytvárať vakcíny na prípadné mutácie. Mnohí veci sú však znepokojení, pretože SARS 2.0, ktorý nás má zachrániť pred smrteľnou epidémiou, by mohol túto epidémiu spustiť, ak niekedy unikne z laboratória. Podobnosť so SARS-CoV-2 je čisto náhodná.

Hybrid MERS a besnoty

Cieľom kombinácie besnoty a MERSU bol vývoj vakcíny voči obom neduhom. Besnota je smrteľné ochorenie, ktoré sa môže preniesť na človeka uhryznutím infikovanými zvieratami. Middle East Respiratory Syndrome (MERS) je nový vírus, ktorý sa objavil v Saudskej Arábii pred niekoľkými rokmi. Na vytvorenie hybridu MERS a besnoty vedci odobrali niektoré proteíny z vírusu MERS a pridali ich k besnote. Také jednoduché.

Vírus budúcnosti

Zatiaľ nemá názov, ale predstavuje nádej pre boj voči baktériám, keď jedného dňa prestanú svetu fungovať antibiotiká. Vedci z University College of London vytvorili vírus, ktorý ničí baktérie a správa sa ako skutočný vírus. Napáda všetky baktérie vo svojom okolí. Baktérie zomierajú čoskoro po infikovaní. Napriek svojej strašidelnej sile nie je vírus pre človeka nebezpečný a počas testov nenapadol ľudské bunky. Môže sa však dostať do ľudských buniek rovnako ako prírodné vírusy. Čo to spraví s ľudskou DNA v budúcnosti sa zatiaľ nikto neodvážil predpovedať.