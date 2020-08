Galina Žukovská má dnes 75 rokov a žije v Petrohrade. 52-ročného Vjačeslava Žukovského si vzala za muža ešte v roku 2010 a ako ste si už zrejme vypočítali, vekový rozdiel manželov bol 23 rokov. Nie preto sa však stali v očiach mnohých ľudí terčom kritiky či posmechu. Bizarnosť vzťahu spočívala najmä v tom, že Vjačeslav bol kedysi Galininým zaťom. S jej dnes 56-ročnou dcérou Elenou žil Vjačeslav v manželskom zväzku tri roky, ale potom sa rozviedli. Dôvodom vraj bola Elenina nevera.

Muž našiel potom, ako ho exmanželka vyhodila z bytu, útočisko u bývalej svorky. A odvtedy spolu žijú a stihli sa aj zosobášiť. Galina sa s dcérou rozhádala a tvrdí, že Elena už roky hľadá spôsob, ako bývalého muža a matku rozoštvať.

„Moja dcéra žiarli, že ja niekoho mám, zatiaľ čo ona nie,“ uviedla Galina v jednom z rozhovorov pre ruské médiá. „Chce nás rozdeliť. Často k nám posiela svoju 30-ronú dcéru, ktorú má s iným mužom, aby zviedla môjho Vjačeslava.“

Zdroj: Youtube/Первый канал

Vjačeslav stretol exmanželku Elenu, keď si vo väznici v Murmansku odpykával trest za zabitie bývalého zamestnávateľa kvôli nevyplatenej mzde. Spoza mreží si uverejnil inzerát v zoznamke miestnych novín a Elena, ktorá bola v tom čase v Murmansku, mu odpovedala. Vzťah v roku 2007 prerástol v manželstvo, svoje „áno“ si povedali priamo vo väzení. O tri roky neskôr sa presťahovali do Petrohradu, kde sa po pár mesiacoch rozviedli.

Galina tvrdí, že jej dcéra viackrát podviedla Vjačeslava a napokon ho vyhodila z domu so žiadosťou o rozvod. Muž nemal kam ísť a nebyť Galiny stal by sa z neho bezdomovec. Svokra sa nad ním zľutovala, hoci priznala, že to nebolo z lásky. Ako však čas plynul, mali k sebe čoraz bližšie.

Aby toho nebolo málo, Galina a Vjačeslav chceli ešte pred dvomi rokmi dieťa, ktoré by im vynosila náhradná matka. Tej vraj zaplatili 12-tisíc eur za to, že dieťa vynosí, ale DNA testy napokon ukázali, že nie je Vjačeslavovo. Prišli tak o väčšinu úspor.

Vjačeslav sa priznal, že raz urobil chybu a flirtoval s inou ženou, ale Galina mu odpustila. Na svojej súčasnej manželke vraj najviac obdivuje vernosť a fakt, že by ho nikdy nepodviedla. Nevery má už dosť.

Elena vraj na matku nielen žiarli, ale ide jej aj o byt. Keby Galina zomrela, Vjačeslav by ho ako manžel zdedil a dcére by nič neostalo. A s tým sa údajne 56-ročná žena nevie zmieriť. Tomu sa vraví „príbeh ako z telenovely“.