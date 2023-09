Bobrie vojny

Bobrie vojny boli sériou konfliktov, ktoré sa odohrali v koloniálnej Amerike počas 17. storočia. Spočívali v snahe kontrolovať lukratívny obchod s kožušinami a prebiehali medzi rôznymi indiánskymi kmeňmi, francúzskymi osadníkmi a európskymi obchodníkmi. Ktokoľvek mal prístup k vzácnym bobrom a ich kožiam, prišiel k rozprávkovému bohatstvu. Irokézska konfederácia (pozostávajúca z niekoľkých kmeňov) získala kontrolu nad obchodom s kožušinami, eliminovala súperiace kmene a začala útoky na francúzske osady. Francúzi a ich indiánski spojenci odpovedali protiútokmi na irokézske dediny a anglické osady. Konflikty trvali takmer storočie a „bobrie“ vojny ukončila až Montrealská zmluva v roku 1701.

Rímske Venationes

Venationes (po latinsky lov zvierat), resp. boj s divými zvieratami bol populárnou formou verejnej zábavy v starom Ríme. Podujatia sa konali v amfiteátroch a vlastne išlo o súťaže medzi zvieratami alebo mužmi a zvieratami. Zúčastňovali sa na nich zväčša zajatci, zločinci alebo profesionálni lovci zvierat a ich protivníkmi boli levy, tigre, medvede, slony, kance, leopardy, pštrosy, žirafy, divé byvoly, krokodíly, hyeny, býky a vlky. Venationes, ktoré vznikli v 2. storočí pred Kristom ako súčasť cirkusových hier, si získali takú popularitu, že rímsky generál Julius Caesar dokonca postavil na ich konanie prvý drevený amfiteáter. Podľa zachovaných zdrojov na hrách našlo svoju smrť až 11-tisíc zvierat.

Sloní „vojaci“ v bitke pri Zame

Bitku pri Zame v roku 202 pred Kristom viedli Rimania pod vedením Scipia Africanusa staršieho proti Kartágincom pod velením Hannibala. Išlo o poslednú fázu druhej púnskej vojny. Hannibalova armáda sa vo veľkej miere spoliehala na 80 slonov a kartáginských regrútov s obmedzenými bojovými skúsenosťami. Keď Kartáginci vypustili slony na rímsku pechotu, na prekvapenie všetkých Scipius tieto mocné zvieratá rýchlo paralyzoval. Bolo to vďaka jeho umnému strategickému usporiadaniu malých agilných pechotných jednotiek známych ako maniples s otvorenými priestormi medzi jednotlivými vojakmi. Vojaci preto dokázali rýchlo reagovať na pohyb slonov. Zároveň hromové výkriky a trúbenie Rimanov dezorientovali slony, takže niektoré sa odklonili od svojho kurzu a neúmyselne zaútočili na vlastnú pechotu. Účinným bojom proti slonom získali Rimania významnú výhodu v bitke pri Zame, čo prispelo k ich konečnému víťazstvu.

Austrálsky „myší mor“

Austrália zažila v roku 2021 jednu z najhorších epidémií myší v nedávnej histórii so značnými škodami na úrode a rozsiahlym zamorením. Epidémiu odborníci pripísali priaznivým poveternostným podmienkam, ktoré vyprodukovali hojnosť potravín po období sucha a ničivých požiarov. Domáca myš, ktorú do Austrálie zavliekli na lodiach koncom 17. storočia, predstavovala hrozbu pre pôvodné druhy, pretože súťažila o rovnaké zdroje potravy. Epidémia myší spôsobila škody za približne miliardu austrálskych dolárov, čo viedlo k finančnej podpore od vlády, ako aj k tvorbe kontrolných metód, ako úprava génov, aby znížili počet myší. Hoci sa to koncom roka 2021 podarilo, vláda ľudí varovala, aby sa s výsledkom neuspokojili, pretože myši sa môžu opäť premnožiť a spôsobiť podobnú katastrofu.

Medvedí vojak v bitke pri Monte Cassino

Neuveríte, ale počas II. svetovej vojny sa osirelý medveď hnedý menom Wojtek stal spoločníkom poľského II. zboru a plnohodnotne bojoval na bitevnom poli. Wojtek s vojakmi cestoval cez Blízky východ až do Talianska. Napriek počiatočným ťažkostiam s prihlásením medveďa na palubu lode ho zapísali ako oficiálneho člena pluku, vďaka čomu mohol cestovať s ostatnými. Wojtek sa rýchlo skamarátil s regrútmi, zúčastňoval sa na ich aktivitách a dokonca im pomáhal počas bitky pri Monte Cassino s nosením munície. Jeho pomoc bola taká cenná, že ho povýšili do hodnosti desiatnika. Po vojne Wojtek odišiel do Škótska, kde žil na farme a stal sa milovanou osobnosťou v komunite. Navštevoval podujatia, objavoval sa v televíznych reláciách a užíval si pokojný život až do smrti v roku 1963. Wojtekov pozoruhodný príbeh zvečnili prostredníctvom filmov, kníh a sôch v Poľsku a Británii. Jeho vojnová služba predstavuje dôkaz trvalého puta medzi ľuďmi a zvieratami v časoch nepriazne osudu.