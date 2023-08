Liečba intolerancie lepku

V októbri 2022 vedci oznámili, že objavili nové typy baktérií, ktoré žijú v jaskyniach stovky metrov pod zemou. Prečo sú také zaujímavé? Výskumníci z USA, Alžírska a Švédska predpokladajú, že by ich mohli využiť pri liečbe celiakie. „Našli sme kmene baktérií, ktoré produkujú antimikrobiálne látky, ktoré môžu rozkladať lepok, látku spôsobujúcu zápalové reakcie v črevách mnohých ľudí,“ vysvetlila vedkyňa Natuschka Lee. Je to sľubné, pretože uvedené baktérie tolerujú extrémne podmienky v našom tráviacom systéme.

Najväčšia baktéria na svete

Väčšina baktérií má veľkosť zlomku mikrometra, ale najväčšia, ktorú objavili meria dva centimetre, takže ju môžete vidieť voľným okom. Thiomargarita magnifica, ktorá žije na mangrovových listoch v močiari na Guadeloupe, vzdoruje tomu, čo vedci považovali za hornú hranicu rastu mikróbov. Hoci ich modely uvádzajú, že žiadny mikrób nedokáže prežiť v tejto veľkosti, objav ich teóriu vyvrátil. „Aby sme to uviedli do kontextu, je to akoby sa človek stretol s iným človekom vysokým ako Mount Everest,“ povedal spoluautor štúdie Jean-Marie Volland. Okrem veľkosti má baktéria ďalšie nezvyčajné vlastnosti. Väčšina baktérií má DNA plávajúcu vo vnútri, ale tento kolosálny kmeň ukladá svoj genetický materiál po celej bunke. Obsahuje tiež trikrát viac génov so stovkami tisíc zložitých kópií genómu rozmiestnených po celej bunke.

Ťažba prvkov vzácnych zemín

Pokiaľ ide o prvky vzácnych zemín, baktérie nám urobia lepšiu službu ako samotní baníci. Tvrdia to výskumníci z Penn State University, ktorí veria, že proteín lanmodulín by mohol hrať kľúčovú úlohu pri extrakcii zdrojov a zelených technológiách. Vzácne prvky zo zeminy sú jedny z najdôležitejších materiálov v modernom svete - sú súčasťou komponentov smartfónov až po elektrické vozidlá. Najdôležitejšie sú kovy ako neodým a dysprózium. Práve neodým je dôležitý, pretože sa pridáva do železa pri výrobe neuveriteľne silných magnetov. V súčasnosti je ťažba týchto materiálov nesmierne nákladná. Lenže spomínaný lanmodulín je súčasťou rodiny proteínov produkovaných metylotrofnými baktériami. Proteíny sa prichytia na určité kovy v zemine a priľnú k nim s fenomenálnou silou, 100-miliónkrát silnejšou ako je pripútanosť k iným kovom. Univerzitný tím vedcov dúfa, že využije túto bezprecedentnú spojovaciu vlastnosť na revolúciu pri ťažbe.

Vedci učia mikróby hrať piškvorky

Vďaka výskumníkom zo Španielskej národnej rady pre výskum si môžete zahrať piškvorky aj proti geneticky upraveným baktériám. Neuveriteľné, ale vedci naučili túto hru hrať kmeň E. coli. Upravili baktérie, aby sa správali ako synapsie v mozgu a vytvorili „neurónové siete“ z mikroorganizmov. V tomto zvláštnom experimente baktérie fungujú rovnakým spôsobom ako elektronický komponent memristor, ktorý slúži na vytváranie počítačových čipov napodobňujúcich synapsie v mozgu. Akokoľvek zvláštne to znie, vedci tvrdia, že otvárajú dvere mnohým budúcim použitiam, ako je výroba inteligentných mikrobiómov alebo vytváranie živých materiálov.

Boj proti rakovine

Rakovina je jedným z najväčších nepriateľov človeka. Hoci sme zaznamenali neuveriteľný pokrok, predsa len nás čaká ešte dlhá cesta. Ale predstavte si budúcnosť, kde rakovinu budete môcť jednoducho „vypnúť“. V marci 2023 dostali imunológovia z Kolumbijskej univerzity zaujímavý nápad použiť na liečbu rakoviny baktérie. Geneticky upravené baktérie dopravia do nádoru, kde spustia reakciu imunitného systému uvoľňovaním chemokínových proteínov. Tie dokážu naštartovať T-bunky, ktoré napádajú nádor a dendritické bunky, ktoré pomáhajú T-bunkám lepšie zacieliť svoj útok na rakovinové bunky.