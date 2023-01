17. januára 2023 našli úradníci v malajskom prístave Port Klang pri kontrole lodných kontajnerov na bangladéšskom plavidle čosi šokujúce. Z kontajnera totiž vystúpil zmätený chlapec, ktorý nehovoril miestnou rečou, a tak si spočiatku mysleli, že ide o obeť obchodovania s ľuďmi. Zavolali policajtov, ktorí chlapca odviezli na stanicu a zabezpečili tlmočníka. No a potom si vypočuli priam neuveriteľný príbeh.

Ako sa ukázalo, mladík sa nestal obeťou zločinu. V rodnom Čitagongu, ktorý je jedným z najväčších cintorínov lodí na svete, sa s kamarátmi hral na schovávačku. Za úkryt si vybral lodný kontajner a dúfal, že ho nikto nenájde, čo bola svojím spôsobom aj pravda. Ktosi ho vnútri zamkol a chlapec strávil šesť dní na palube lodi do Malajzie.

Chlapec, v médiách známy len ako Fahim, povedal vyšetrovateľom, že v kontajneri zaspal, a keď sa prebudil, nevedel sa dostať von. Hoci volal o pomoc, nik sa neozýval, a tak v priebehu šiestich dní precestoval asi tritisíc kilometrov.



Najväčšie chyby, ktoré ľudia robia pri prežití v prírode

Za celý ten čas nič nejedol a na videu vidno, že bol evidentne podvyživený. V malajskej nemocnici ho ale dal do poriadku a plne sa zotavil. Tamojšie úrady uviedli, že nemajú žiaden dôvod Fahimovi neveriť a nemajú podozrenie na ilegálne obchodovanie s ľuďmi. V súčastnosti prebiehajú procesy, ktoré umožnia chlapcovi vrátiť sa do Bangladéša. On zatiaľ môže premýšľať o tom, aké mal šťastie. Kontajnerové lode totiž trávia na mori celé týždne aj mesiace, a tak dlho by bez jedla a vody nevydržal.

Pred približne dvomi rokmi sme informovali o podobnom prípade, v úlohe chlapca ale vtedy bola mačka. Tá prežila v lodnom kontajneri tri týždne a cestovala z Ukrajiny do Izraela a kŕmila sa výlučne nákladom: sladkosťami.