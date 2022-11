Najvyšší súd USA nedovoľuje mať v pojednávacej miestnosti kamery ani fotoaparáty. Ide o pomerne kontroverzné nariadenie, hoci napríklad audionahrávky sa počas pojednávaní zhotovovať môžu.

Každý zákaz je však možné porušiť a vždy sa nájde niekto, kto sa o to pokúsi. V tomto prípade to bol nemecký fotograf Erich Salomon v roku 1932. Ten prepašoval fotoaparát do pojednávacej miestnosti vďaka falošnej sadre. Jednoducho predstieral, že má zlomenú ruku, a prístroj ukryl pod šatkou, na ktorej mal zavesenú pažu. Salomonovi sa podarilo zhotoviť pomerne kvalitný záber, ktorý neskôr publikoval časopis Fortune.

Druhú fotografiu zhotovila v roku 1937 neznáma mladá žena a zverejnil ju 7. júna 1937 časopis Time. V článku sa okrem iného tvrdilo, že autorka bola mimoriadne odvážna a prepašovala fotoaparát v kabelke. V nej mala dieru, cez ktorú vystrčila objektív, a cvičila fotenie od boku, keďže sa nemohla pozerať do hľadáčika. Jej meno a totožnosť sú dodnes neznáme. Je však autorkou jedinej snímky, na ktorej sú pokope všetci deviati sudcovia Najvyššieho súdu USA.

A prečo sa vlastne na tieto pojednávania nesmú nosiť fotoaparáty? Najvyšší súd argumentuje tým, že by nevhodne ovplyvnili dynamiku pojednávaní.