Let Qantas 72

Ako naznačuje video 7NEWS Spotlight týkajúce sa letu Qantas 72, lietadlo smerovalo 7. októbra 2008 zo Singapuru do Perthu, keď kapitán Kevin Sullivan, bývalý pilot Top Gun, zistil, že došlo k odpojeniu autopilota. Nasledovali protichodné varovania o zastavení a prekročení rýchlosti a dopravné lietadlo začalo prudko padať. Počas voľného pádu smerom k Indickému oceánu, cestujúcich a letušku, ktorí neboli pripútaní k sedadlám, hodilo o strop. Keď sa kapitánovi podarilo lietadlo zrovnať, letuška a nepripútaní cestujúci spadli zo stropu a utrpeli zranenia. V lietadle zlyhal primárny letový počítač, automatická brzda a ďalšie funkcie. Sullivan sa rozhodol pristáť na neďalekej základni Learmonth patriacej Austrálskemu kráľovskému letectvu. Napriek obavám, že automatizovaný systém by mohol opäť získať kontrolu nad lietadlom, podarilo sa mu úspešne pristáť. Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy zistil, že núdzovú situáciu spôsobili „nesprávne údaje“ počas letu, ale nedokázali zistiť, čo k nim viedlo. Viac ako 100 cestujúcich utrpelo zranenia, niektorí vážne.

Let Asiana Airlines 214

6. júla 2013 končil let Asiana 214 s 292 cestujúcimi na palube nočnú cestu zo Soulu do San Francisca, keď piloti dostali upozornenie, že Boeing 777-200ER, je nebezpečne nízko. Pilot vo výcviku, Lee Kang-koo a veliaci pilot Lee Jeong-min sa pokúsili stúpať, ale bolo príliš neskoro. Krátko pred pristávacou dráhou lietadlo narazilo na zem a došlo k odtrhnutiu chvosta. Predná časť lietadla sa šmýkala pozdĺž pristávacej dráhy až náhle zastavila. Ak by sa oheň rozšíril z horiaceho motora do palivových nádrží, lietadlo mohlo explodovať. Našťastie k tomu nedošlo a cestujúcich dokázali evakuovať. Národná rada pre bezpečnosť dopravy určila niekoľko pravdepodobných príčin nehody, z ktorých k dvom kľúčovým patrilo zlé riadenie zostupu lietadla letovou posádkou počas vizuálneho priblíženia a oneskorenie pri vykonávaní opätovného priblíženia, keď zistili, že lietadlo je pod prijateľnou dráhou kĺzania a toleranciou rýchlosti letu. Z 310 ľudí na palube zomreli traja a 187 osôb utrpelo zranenia, pričom 49 vážne.

Flying Tiger 923

Počas letu 23. septembra 1962 začal horieť motor číslo tri 73-tonového lietadla Lockheed 1049H Super Constellation so 76 cestujúcimi na palube, kapitán John Murray preto nariadil spustenie hasiaceho prístroja. Kríza mala byť zažehnaná – aspoň si to cestujúci a posádka mysleli. V skutočnosti, ako píše Eric Lindner, letový inžinier Garrett „zabudol zatvoriť firewall motora č. 3“ a to spustilo reťazovú reakciu zlyhania zariadenia a lietadlo stratilo dva zo štyroch motorov. Takmer 1 609 kilometrov od pevniny nemal Flying Tiger inú možnosť, ako pristáť na hladine Atlantického oceánu. Situácii nepomohlo, že začalo pršať, lebo to znižovalo viditeľnosť, keďže Murray museli pristáť medzi vlnami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k odtrhnutiu krídel alebo k roztrhnutiu a potopeniu samotného lietadla, keby narazilo na vodu rýchlosťou 193 kilometrov za hodinu. Murray však náročnú úlohu zvládol a všetci na palube náraz prežili. Bohužiaľ, iba 48 z nich prežilo sedem hodín, ktoré strávili v ľadovej vode, ostatných 28 sa utopilo. Video Aviation Horrors zachytilo trýznivé utrpenie cestujúcich a posádky.

Let U.S. Bangla 211

Podľa záverečnej správy o nehode lietadla Bombardier Q400 letu U.S. Bangla 211 z 12. marca 2018, pilot lietadla Abid Sultan, pravdepodobne zažil „dezorientáciu a úplnú stratu situačného povedomia“. V dôsledku havárie zahynuli všetci 4 členovia posádky a 45 zo 67 cestujúcich na palube lietadla, pričom mnohí podľahli neskôr zraneniam v nemocnici. Správa uviedla i ďalšie faktory, vrátane nebezpečných pokusov o „zrovnanie lietadla s pristávacou dráhou... vo veľmi tesnej blízkosti a veľmi nízkej nadmorskej výške“ bez akéhokoľvek predchádzajúceho pokusu o vykonanie preletu, aj keď sa tento manéver zdal možný až do poslednej chvíle pred pristátím. Video Smithsonian Channel naznačuje, že lietadlo z Dháky do Nepálu preletelo okolo letiska v Káthmandu smerom k horám. Vedúci riadiacej veže následne dal pilotovi pokyn, aby sa otočil späť a pristál na dráhe pre dopravu smerujúcu na juh. Lietadlo sa otočilo, ale stále bolo napravo od dráhy. Počas niekoľkých pokusov o nápravu priblíženia lietadla kapitán najprv zrovnal lietadlo s rolovacou dráhou, no potom ho namieril na riadiacu vežu namiesto pristávacej dráhy. Lietadlo vežu síce minulo, ale narazilo do poľa vzdialeného 440 metrov od pristávacej dráhy a vzbĺklo v plameňoch.

Let United Airlines 232

Explózia lietadla DC-10 19. júla 1989 spoločnosti United Airlines počas letu 232 z Denveru do Chicaga, nastala v dôsledku straty kontroly nad riadením. Kapitán Alfred C. Haynes, prvý dôstojník William Records a druhý dôstojník Dudley Dvorak stabilizovali lietadlo nastavením ťahu jedného pracovného motora na každom krídle. V kokpite sa k nim pripojil aj letový inštruktor mimo služby, ktorý bol medzi 284 ďalšími cestujúcimi a 11 členmi posádky, aby im pomáhal ovládať škrtiace klapky. Posádka sa pokúsila pristáť v Sioux City v štáte Iowa, no ako uvádza Des Moines Register – „nebolo to šťastné pristátie“. Posádka nedokázala znížiť rýchlosť a pravé krídlo lietadla, ktorým narazili do pristávacej dráhy spôsobilo únik paliva. Lietadlo sa rozpadlo na štyri kusy, hlavná časť horiacich trosiek dopadla do kukuričného poľa. Pri nehode zahynulo sto dvanásť cestujúcich.