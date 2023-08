Príbeh „Čísla 28“, ako budovu volajú miestni, má korene v roku 2008. V okolí bytovky vtedy zbúrali viacero stavieb v súvislosti s výstavbou cesty, developer však musel majiteľom za byty zaplatiť. Traja obyvatelia „dvadsaťosmičky“ ale odmietli predať svoje domovy a presťahovať sa. Požadovali o poznanie viac peňazí a developer napokon stratil chuť vyjednávať. Miesto toho dal okolo bytovky vybudovať nadjazd. Príbeh Čísla 28 dnes v Kantone pozná každý a spája si ho s ochotou neustupovať developerom.

Svet sa o Čísle 28 dozvedel v roku 2015, keď internetom kolovali fotografia z otvárania nového tunela. Na nich bola okrem iného zachytená aj zvláštna bytovka, ktorá prilákala viac pozornosti než samotný tunel. Odhodlanie troch jej obyvateľov sa okamžite stalo príbehom, ktorý chceli hlásať každé noviny.

V roku 2017 už v bytovke žili podľa dostupných informácií iba Guo Žhi-ming a jeho brat. 30-metrový apartmán považovali za svoje kráľovstvo a odmietli ho opustiť. Novšie údaje nie sú dostupné, no vo videu vyššie z konca roka 2022 vidno, že Číslo 28 stále stojí. Možno už nemá žiadnych obyvateľov, no teraz už nie je dôvod na jeho zbúranie. Aj keby na jeho mieste vyrástla modernejšia bytovka, na miesto, kde hluk dopravy neustáva ani počas hlbokej noci, by sa zrejme nikto nasťahovať nechcel.