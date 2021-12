Krásne Čečensko

Benjamin Rich, rusky hovoriaci britský dobrodruh, patrí medzi najodvážnejších cestovateľov sveta. Keďže jeho srdcovkou sú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, na YouTube uverejňuje zážitky z tých najohrozenejších oblastí. Absolútnou topkou sú jeho návštevy nebezpečnejších provincií Ruska, ako je Dagestan a susedné Čečensko. Jeho cieľom je predstaviť divákovi nebezpečné krajiny v ich krajšej podobe. Z videí sa dozviete, že Čečensko je ohromujúco krásna krajina s úžasnou prírodou.

Salvádor

Vedeli ste, že v Salvádore je najvyššia miera vrážd na svete? Práve z tohto dôvodu je jednou z najmenej navštevovaných krajín v Latinskej Amerike. Obyvateľov sužujú násilné zločiny, politická korupcia a pouličné gangy. Lenže počas sledovania videa od youtubera Alexa by ste to vôbec nezistili, pretože divákovi ukazuje malebný trh, minipivovar či írsky pub. Alex vraví, že Salvádor je krásna krajina a divák má právo sa o nej dozvedieť viac než len negatívne správy v novinách.

Mogadišo

Pred rokmi sme považovali Somálsko iba za vojnou zničenú a násilnú krajinu, známu pirátmi, ktorí prepadávali a unášali lode a ich pasažierov v Adenskom zálive. Drew Binsky nám prináša tretí, oveľa živší obraz Somálska. Na jednej strane ponúka kontrastné obrázky schátraných budov vedľa farebných zmrzlinární, ozbrojené milície pochodujúce pri bielych piesočnatých plážach, moderné hotely a bariéry vybudované na ich ochranu pred teroristickými útokmi. Mogadišo určite nie je mesto, ktoré by sme mohli nazvať bezpečným, ale s jeho rušnými trhmi a veselými obyvateľmi to možno nie je ani mesto, ktoré si po vyslovení jeho názvu predstavujeme.

Detroit

Schátrané štvrte Detroitu nie sú najnebezpečnejšie na svete, ale sú notoricky známe kvôli zločineckým gangom a extrémnej chudobe. Len zriedka ho zatúžia navštíviť cestovatelia. V sérii venovanej objavovaniu najchudobnejších oblastí v centre Ameriky nám Charlie Bo ukazuje miesto, kam by sme sa inak nikdy neodvážili ísť. Ak chcete vidieť odvrátenú tvár Ameriky, pozrite si videá, ktoré autor nahráva počas jazdy v aute. Vzhľadom na povesť oblasti, ktorú navštívil, je to však celkom pochopiteľné.

Turkménsko

Určite to nie je portál do podsvetia, ale pôsobí tak. Zrútenie vrtnej veže v púšti Karakum v Turkménsku spustilo unikanie plynov. Sovieti kráter zapálili s nádejou, že plyn čoskoro vyhorí, avšak vytvorili len „bránu do pekla“. Vrtná veža pri maličkej dedinke Derweze, kde pred pár rokmi žilo iba niečo viac ako 350 obyvateľov, spočiatku vyzerala v skvelej kondícii. Jedného dňa sa niečo pokazilo, veža sa prepadla a na jej mieste vznikol kráter s priemerom viac ako 69 metrov a hĺbkou asi 30 metrov. Kráter už horí 51 rokov, čo zdokumentoval Mike Corey, ktorý okrem tohto úkazu natáča aj neuveriteľné zábery z nedotknutého bieleho hlavného mesta, postaveného takmer výlučne z mramoru.

Sýria

V súčasnosti je Sýria miesto, z ktorého sa ľudia snažia utiecť, než sa doň dostať. Inak tomu nie je ani v prípade Jacoba Laukaitisa, litovského filmára so záľubou v natáčaní videí, ktorými sa snaží priblížiť krajiny, o ktorých väčšina z nás len sníva. Medzi rozhovory s miestnymi obyvateľmi a zábery úchvatnej sýrskej krajiny Jacob vsúva krátke a informatívne úryvky, ktoré podrobne opisujú udalosti občianskej vojny. Vo videách napríklad uvidíte zábery z prekvapivej reality moderného života v Damasku, ale aj strašné scény z Aleppa. Z vychytených kaviarní a nákupných centier hlavného mesta sa v mihu prenesiete do vojny, ktorú prezentujú zbombardované budovy a ulice plné kráterov po rozsiahlych výbuchoch.