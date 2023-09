Záchodové misy a pisoáre sa už desaťročia vyrábajú najmä z porcelánu. Ak ho má niečo nahradiť, potom to bude materiál, ktorý vynašli vedci v čínskom Wu-chane. Jednou z najdôležitejších vlastností záchodovej misy je to, ako po nej stekajú „produkty“, a zatiaľ čo porcelán je v tomto smere celkom vyhovujúci, nie je úplne najlepší.

Výkaly a ďalšie odpadové produkty sa na porceláne neraz zachytia a treba ich odstraňovať kefou. Neraz treba opakovane spláchnuť, čím sa zbytočne míňa voda. Viete si ale predstaviť, že by na spláchnutie stačilo minimum vody, prípadne že by sa nemuselo splachovať vôbec. Čínski vedci totiž vyvinuli ultraklzký materiál, na ktorých sa takmer nič neprichytí.

Jike Li a jeho kolegovia z wuhanskej Vedecko-technologickej univerzity vyrobili ľahkú záchodovú misu zo zmesi plastu a hydrofóbnych zrniečok piesku, ktorú následne pokryli vrstvou silikónového oleja. Ultraklzké misy už síce existujú, no pokrýva ich vrstva teflónu, ktorá je náchylná na poškriabanie. Materiál z Číny je v tomto smere oveľa odolnejší.

Vďaka štruktúre materiálu preniká silikónový olej do hlbších vrstiev misy a materiál tak ostáva klzký aj po tisíckach použití. Vedci ho testovali použitím desiatok bežných odpadových materiálov vrátane umelých výkalov, mlieka, jogurtu, medu či škrobového gélu. Na misu sa nič neprichytilo, a to ani potom, ako ju tisíckrát „prebehli“ brúsnym papierom.

Prototyp toalety je síce desaťkrát menší než štandardná záchodová misa, veľkosť by však v tomto prípade naozaj nemala hrať žiadnu rolu. Vedci si uvedomujú, že pre domácnosti by momentálne takáto misa bola veľmi drahá, no pri použití na veľmi frekventovaných miestach ako sú železničné stanice či letiská by mohol ich vynález ušetriť značné množstvo vody. A zrejme by potešil aj tých, ktorí sa musia o verejné záchody starať.