Dinosaury vyzerali ako plazy

Mnoho ľudí si to myslí a nie je to pravda. V populárnej kultúre majú dinosaury vzhľad obrovských dvojnohých plazov so šupinatou pokožkou, ako sú moderné krokodíly. Väčšina z nich však pripomínala vtáky, čo nie je tak prekvapujúce, ak sa na veci pozriete z vedeckého hľadiska. Keďže vtáky sa vyvinuli z dinosaurov. Obvykle vyzerali ako obrovské, zubaté, kurčatá bez krídel. Podľa toho sa pohybovali a mali zvyky podobné vtákom.

Egypťania písali v hieroglyfoch

Hieroglyfy sú synonymom Egypta. Ide o tajomné kresby, ktoré slúžili na písanie a zobrazovanie domácich potrieb, bohov, zvierat, vtákov a iných vecí. Egypťania ich používali takmer 4 000 rokov. Netreba však predpokladať, že neustále písali hieroglyfmi. Podľa výskumníčky Rosalie Davidovej sa tieto zložité návrhy používali len pri zvláštnych príležitostiach. Egypťania verili, že ak je niečo napísané týmto spôsobom, splní sa to. Výsledkom bolo, že hieroglyfy mali magický účel. Navyše písanie týmito znakmi trvá príliš dlho a je ťažké. Preto mali Egypťania každodenné, takzvané hieratické a neskôr démotické písmo. To bolo samozrejme jednoduchšie.

Pyramídy boli vždy pieskovcového vzhľadu

Dnes, ale aj vo filmoch o Egypte sú pyramídy vždy zobrazené v ich súčasnej podobe – pokryté žltkastým pieskom. Avšak za čias faraónov boli pyramídy snehobiele! Boli postavené z bieleho vápenca a vyleštený povrch kameňa odrážal slnečné lúče tak dobre, že bolo ťažké sa na ne pozerať. V priebehu času sa leštený kameň stal nerovnomerným a pokrytý pieskom. V plnej kráse tak boli skutočne božské.

Gladiátori vždy bojovali na smrť

Výskum ukazuje, že gladiátori v skutočnosti nezomierali tak často, ako sa bežne verí. Smrť gladiátora v aréne znamenala obrovskú stratu investícií. Tréning a príprava gladiátora stáli jeho majiteľa mnoho peňazí. Preto bolo o bojovníkov dobre postarané a po boji sa porazený ošetril. Predpokladá sa, že z každých desiatich bitiek iba jedna skončila smrťou.

Ľudia v minulosti boli nižší

Môže sa to zdať kvôli nižším dverám, no zdanie klame. Ako ukazuje archeologický výskum, populácia planéty bývala približne vždy rovnako vysoká ako my. Priemerná výška ľudskej populácie však trochu kolíše. Ľudia sa stávajú vyššími a nižšími - to sa deje v dôsledku zmien životných podmienok. Za posledných 150 rokov vzrástla priemerná výška človeka vo vyspelých krajinách približne o desať centimetrov. Predtým klesala zo 173 centimetrov v ranom stredoveku na takmer 167 centimetrov v 17. – 18. storočí. Tieto výkyvy súvisia s výživou a zdravotným stavom ľudí.