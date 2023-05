Gitara Fender Stratocaster, 2 700 000 dolárov

Najdrahšou gitarou na svete je Fender Stratocaster „Reach out to Asia“. V roku 2005 gitaru predali na aukcii v Katare za 2,7 milióna dolárov. Peniaze poukázali na účet charitatívnej organizácii Reach Out to Asia, ktorá vznikla na pomoc obetiam cunami. Koordinátorom projektu bol Bryan Adams, ktorý zabezpečil, aby sa na gitaru, okrem neho, podpísali takí velikáni hudby ako Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Brian May, Jimmy Page, David Gilmour, Mark Knopfler, Liam Gallagher, Paul McCartney či Sting.

Einsteinov „list o Bohu“, 2 892 500 dolárov

Štvorminútová dražba v New Yorku v roku 2018 výrazne prekonala odhad aukčného domu, ktorý očakával, že jeden z Einsteinových listov vydražia za zhruba 1,5 milióna dolárov. Kupec nakoniec zaplatil, vrátane poplatkov, takmer 2,9 milióna dolárov. Išlo o list, ktorý napísal Albert Einstein počas pobytu v Princetone ako reakciu na Gutkindovu knihu „Choose Life: The Biblical Call to Revolt“ z roku 1952, ktorá sa týkala judaizmu, Izraela a moderného sveta. Vedec odmietol Gutkindov názor, že židovský ľud je „vyvolený“. Napísal: „Slovo Boh pre mňa nie je nič viac než výraz a produkt ľudskej slabosti. S potešením patrím k židovskému národu, pričom čisté židovské vierovyznanie je - ako všetky iné náboženstvá - stelesnením primitívnych povier“. Bibliu v liste nazval zbierkou rešpektovaných, ale primitívnych legiend. List ilustruje jeho presvedčenie, že neexistuje žiadny Boh, ktorý by hral úlohu v normálnom každodennom živote.

Lincolnov list deťom, 3 400 000 dolárov

Rukou písaný list z roku 1864, ktorý aukčný dom Sotheby's vyhlásil za „pravdepodobne najosobnejšie a najmocnejšie Lincolnovo vyhlásenie o Bohu, otroctve a emancipácii“, počas aukcie v roku 2008 predali za 3,4 milióna dolárov. 16. prezident USA napísal list ako odpoveď skupine 195 detí, ktoré žiadali, aby oslobodil spod otroctva všetky deti v Amerike. Lincoln podpísal vyhlásenie o emancipácii 22. septembra 1862 a uvádza v ňom, že od 1. januára 1863 budú všetci zotročení ľudia v štátoch, ktoré sa angažujú v povstaní proti Únii, navždy slobodní. Napriek tomu sa to nepodarilo, až do oficiálnej ratifikácie 13. dodatku Ústavy USA v roku 1865, osem mesiacov po jeho zavraždení, keď otroctvo v celej krajine formálne zrušili.

Kópia vyhlásenia o emancipácii od Roberta Kennedyho, 3 778 500 dolárov

V roku 1964, 101 rokov po tom, čo Abraham Lincoln podpísal dokument o emancipácii, Robert Kennedy kúpil kópiu vyhlásenia za 9 500 dolárov. Je to jedna zo štyridsiatich ôsmich originálnych podpísaných kópií, približne polovica z nich existuje dodnes. Štrnásť sa nachádza vo verejných inštitúciách, zvyšok v súkromnom vlastníctve. Keď v roku 2010 predávali Kennedyho kópiu, odborníci odhadovali, že dosiahne cenu približne 1,5 milióna dolárov. Predali ju za takmer 3,8 milióna dolárov! Druhá najvyššia cena originálnej kópie vyhlásenia o emancipácii dosiahla hodnotu v roku 2012 niečo vyše dvoch miliónov. Skutočnosť, že kópiu vlastnil brat Johna F. Kennedyho, určite zohrala úlohu.

Kongresový zákon Georgea Washingtona, 9 800 000 dolárov

Čo by ste si kúpili, keby ste mali desať miliónov dolárov? Dom na súkromnom ostrove? Luxusnú superjachtu? Alebo výlet do vesmíru? Majiteľ týchto peňazí v aukčnej predajni Christie's v New Yorku ich minul na osobnú kópiu americkej ústavy a listiny práv Georgea Washingtona, samozrejme obe ním podpísané. Išlo o absolútny rekord. Celkovo existovalo približne 500 výtlačkov pôvodnej ústavy, dnes je ich len 13. Jednu z nich v roku 2021 predali za neuveriteľných 43,2 milióna dolárov, čo prekonalo rekord najdrahšieho dokumentu alebo knihy, akú kedy vydražili na aukcii. Išlo však o kópiu bez originálneho podpisu prezidenta Washingtona. Neskôr sa verejnosť dozvedela, že úspešným kupcom bola nezisková asociácia Mount Vernon Ladies Association of the Union, ktorá udržiava historické panstvo Mount Vernon vo Virgínii, ktoré bolo domovom Washingtona. Viete si predstaviť, za akú absurdnú sumu by dnes túto osobne podpísanú Ústavu Georgea Washingtona mohli predať?