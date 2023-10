×

Zaujímavosti 10 "faktov", ktorým veríte, no v skutočnosti sú to lži

Určite ste počuli tvrdenie, že blesk nikdy nezasiahne to isté miesto dvakrát alebo to, že pobyt v chlade môže spôsobiť prechladnutie. A to sú len niektoré z mnohých mylných predstáv, ktoré ovplyvňujú naše chápanie sveta.