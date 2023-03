V nedeľu 12. marca 2023 zverejnil čínsky štátny denník Žen-min ž'-pao video s novou moderátorkou. Príjemná mladá žena menom Ren Siaorong sa predstavila svetu a ľudia si najprv nevšimli nič zvláštne. Až po pár vetách Ren priznala, že prostredníctvom nej rozpráva chatbot, ktorý si osvojil zručnosti tisícok čínskych moderátoriek a stále sa vyvíja. Ona sama tiež nebola skutočná, jej podobu vytvorila umelá inteligencia.

Pozornejšiemu oku po chvíli neunikol nesúlad medzi tým, ako Ren otvára ústa a tým, čo vlastne rozpráva. A to bol prakticky jediný náznak toho, že Ren Siaorong nie je skutočnou osobou. Ľudia jej mohli posielať otázky ohľadom viacerých tém ako vzdelanie, prevencia epidémii, zamestnanosť, ochrana životného prostredia a mnohých ďalších, no a Ren odpovedala. Ako inak, len v súlade so štátnou ideológiou, no vecne a príjemne.

„Ahoj, volám sa Ren Siaorong a som digitálna televízna moderátorka, ktorá sa práve stala súčasťou Žen-min ž'-pao.“ Týmito slovami sa moderátorka predstavila svetu a pokračovala: „Tisíce moderátoriek do mňa vložili svoje zručnosti. 365 dní v roku, 24 hodín denne budem uvádzať správy, bez odpočinku. A budem stále múdrejšia.“

Ren síce na pohľad vyzerá príjemne, no čo sa „inteligencie“ týka, nie je ani zďaleka taká zdatná ako v súčasnosti veľmi často skloňovaný chatbot ChatGPT. Interakcia s ľuďmi je napríklad limitovaná na istý počet vopred stanovených okruhov a Ren vie ponúkať iba generické odpovede. Nejde teda o taký prelomový moment, ako ho Čína prezentuje. Napriek tomu ide o zaujímavý úspech.

Ren Siaorong nie je prvou moderátorkou, ktorú vytvorila umelá inteligencia. Už v roku 2018 sme vás informovali o vôbec prvom digitálnom moderátorovi a očakávali sme, že rýchlo nahradia časť skutočných živých ľudí v mediálnom priemysle. Zatiaľ sa tak ale nestalo.