Spomínate si na film Terminátor 2 a na hlavného záporáka? Android T-1000, ktorého stvárnil Robert Patrick, dokázal meniť podobu, a bol vyrobený z akéhosi tekutého kovu. Až donedávna išlo len o záležitosť zo sci-fi, no vedcom sa podarilo vytvoriť miniatúrneho robota, ktorý sa dokáže roztopiť a prejsť úzkym priestorom, cez ktorý by sa v tuhej podobe nedostal. Nevie to síce urobiť tak pôsobivo ako T-1000, ponúka však obdivuhodný a tak trochu desivý náhľad do budúcnosti.

Robot je dielom medzinárodného tímu vedcov. Tí využili mikroskopické kúsky zmagnetizovaného neodýmu, bóru a železa, ktoré vložili do tekutého gália. Gálium je kov s veľmi nízkou teplotou topenia. Pomocou magnetov potom donútili robota roztopiť sa do kovovej mláčky. Tú navigovali cez mreže a za celou nechali robota opäť stuhnúť.

Magnetické častice mali v tomto prípade dve úlohy. Umožnili materiálu, aby reagoval na meniace sa magnetické pole, takže indukciou bolo možné zohriať materiál a umožnil zmenu fázy. Taktiež mu ale dali mobilitu, teda schopnosť pohybovať sa v dôsledku pôsobenia magnetického poľa.

Zaujímavé je, že vedci nenašli inšpiráciu v slávnom filme režiséra Jamesa Camerona, ale u morských uhoriek. Tie vedia meniť svoj stav medzi tuhým a mäkkým v závislosti od potreby.

V sérii pokusov vedci dokázali dosiahnuť, aby magneticky kontrolované roboty skákali cez prekážky, liezli po stenách či delili sa na polovice, z ktorých každá sa venovala odlišnému účelu. Robot napríklad vedel odstrániť prekážku z umelého žalúdka. Schopnosť meniť skupenstvo tak dáva robotom celkom nové možnosti využitia. Vedci vidia ich budúcnosť najmä v medicíne, bežnému človeku ale ostáva len dúfať, že po nich nesiahne armáda. Aby to neskončilo ako v Terminátorovi 2.