Približne 100 kilometrov od peruánskeho hlavného mesta Cusco tečie rieka, ktorú miestni volajú Palquella Pucamayu. Na približne piatich kilometroch svojho toku, predtým, než sa spojí s inými potokmi a riečkami v oblasti, sa jej farba raz ročne mení na červenú. Deje sa tak v období dažďov od decembra do apríla, pretože farbu vody priamo ovplyvňuje množstvo zrážok. Po väčšinu roka je tok rieky hnedý, no v období dažďov sa do nej dostáva množstvo pôdy bohatej na oxidy železa. Palquella Pucamayu teda očervenie.

Fotografie a videá červenej rieky kolujú internetom už roky a hoci ide o dobre zdokumentovaný fenomén, mnohí pochybujú, či vôbec existuje. Koniec koncov, s Photoshopom je dnes možné dosiahnuť takmer čokoľvek. Palquella Pucamayu je však skutočná. Presvedčí vás o tom video vyššie.