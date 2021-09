Randy Gardner je, čo sa bdelosti týka, rekordérom. Počas experimentu v roku 1963 vydržal nespať 11 dní a 25 minút. Ako by vôbec mohlo byť možné ostať bdelý po väčšinu života? Veď aj ľudia, u ktorých sa prejaví extrémne vzácne ochorenie zvané fatálna nespavosť, zomierajú po pár mesiacoch.

Číňanka menom Zhanying Liová z provincie Che-nan ale prišla za doktorom s tým, že nespala 40 rokov. Ochotne jej to potvrdil manžel i susedia, ktorí na žene dokonca experimentovali a skúšali, či naozaj nezaspí. Liová lekárovi povedala, že naposledy spala ako päťročná a spánok je pre ňu už len veľmi matnou spomienkou.

Žena je vo svojej dedine tak trochu celebritou, keďže je hore vo dne i v noci. Oči vraj zatvorí najviac na 30 minút denne, ale ani vtedy jej nie je dopriaty spánok, skôr ide o odpočinok. Jej manžel tvrdí, že už pred sobášom na svojej nastávajúcej badal zvláštne návyky. Bežne vraj vykonávala domáce práce v čase, keď všetci bežní ľudia slastne spali. Tvrdila mu, že len nemôže zaspať, a tak jej kúpil tabletky. Ani tie ale nepomohli.

Zhanying Liová viackrát žiadala lekárov, aby jej pomohli, tí ale nevedeli zistiť príčinu pacientkiných problémov. Svetlo nedávno do problému vniesla až návšteva špeciálnej kliniky v Pekingu. Tamojší odborníci využili špeciálne moderné prístroje, ktorými Liovú monitorovali 48 hodín. Vďaka nim zistili, že žena v skutočnosti spí, lenže inak než drvivá väčšina z nás.

Dáta, ktoré zozbierali počas 48 hodín monitorovania mozgových vĺn pacientky, ukázali, že dotyčná upadá do ľahkého až stredného spánku, akurát si nelíha do postele a nemusí zatvárať oči. Dokáže pri tom pokojne konverzovať s manželom, v podstate spí počas bdenia. Upadá do stavu podobného námesačnosti, takže aj počas spánku sú niektoré jej nervy a orgány funkčné.

Liová sa stala obeťou vlastného mozgu, ktorý ju podvádzal. Kvôli spánku nemusela zatvárať oči, a tak si myslela, že vlastne stále bdie. Aj jej manžel potvrdil, že občas, keď sa s ním žena rozprávala, mala oči vyvrátené dohora. A ako sa ukázalo, nebolo to kvôli tomu, že niečo vyviedol.