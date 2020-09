Za zásterkou zápachu sa totiž skrýva mnoho zaujímavých informácií o našom zdraví. Ak ich pochopíte, už nikdy nebudete prd zdržiavať ani sa zaň hanbiť.

Zadržiavanie komplikuje činnosť čriev

Dobre sa najete a zrazu to príde. Tlaky na stoličke a máte pocit, že stačí malé uvoľnenie a vyletíte ako raketa. Zdržiavate a tvárite sa, že vám stačí si potichu grgnúť. Nestačí. Zadržiavanie vetrov spomaľuje črevnú peristaltiku. Môže dokonca spomaliť činnosť čriev, viesť k bolestiam, ťažkostiam s trávením, vstrebávaním živín a aj k zápche. Preto ak si chcete chrániť svoje zdravie, pokojne dostaňte zo seba von, čo sa tlačí. Nezáleží na tom, či ste v kancelárii, výťahu, alebo v open space.

Nastavíte si správne stravovanie

Na svete je množstvo diét, systémov stravovania a ťažko sa v nich orientuje. Pritom na nastavenie správnej životosprávy stačí iba nezadržiavať prdy. Je to tak jednoduché. Vetry totiž naznačia, či je vaše stravovanie ideálne, alebo ho potrebujete upraviť. Priemerný človek si slastne odfúkne 14-krát denne. A to je presne priestor na to, aby ste skontrolovali, či máte správne nastavenú životosprávu. Príliš časté vypúšťanie pary, navyše so značným podielom zápachu značí príliš veľa bielkovín. Stáva so to hlavne športovcom. Takáto strava je pre telo záťažou a pokojne pár gramov proteínov denne uberte. Svalom to neublíži a budete zdravší. Skúste viac staviť na komplexné sacharidy.

Identifikátor potravinovej intolerancie

Lepok, laktóza, rajčiny, avokádo. Je mnoho jedál, ktoré spôsobujú v tele intoleranciu. Niektorá sa nemusí prejavovať nápadnými bolesťami, alebo nebodaj kŕčmi. Prvým príznakom je práve plynatosť. Všímate si ju napríklad po mlieku, konzumácii orechov, po tých istých potravinách? Je to jeden z prvých príznakov intolerancie. Telo vám naznačuje, že niektorá látka vám škodí a spôsobuje nezdravé pochody v čreve. Takýto plyn navyše nepríjemne zapácha. Ak plynatosť budete zadržiavať, tak nebudete vedieť presne určiť s čím má vaše telo problém. Preto neberte plynatosť ako obťažujúcu, ale ako samodiagnostickú. Vďaka nej predsa môžete žiť zdravšie.