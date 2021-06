Britskí odborníci sa pozreli na to, ako boli vychovávaní ich politici. Vo Veľkej Británii je bežné, že sa politická špička skladá z jedincov, ktorí od ôsmeho roku života vyrastali na internátnych školách. Práve to by mal byť kameň úrazu. Postihnutými oblasťami by pritom nemal byť len tamojší parlament, ale do veľkej miery aj iné, napríklad súdnictvo.

Ako internátna škola vytvára mladých ľudí schopných zastávať vrcholové pozície v politike? V prvom rade sa osemročné deti musia veľmi rýchlo vysporiadať s tým, že pre nich rodinný život skončil a musia sa naučiť spoliehať sami na seba. V druhom rade sa musia prispôsobiť požiadavkám internátnej školy.

To, čo by však dostali od svojich rodičov, a čo v takom mladom veku ešte potrebujú, na internátnych školách nenachádzajú. Disciplína sa nevytvára na základoch bezpodmienečnej lásky od rodičov. Dieťa sa učí poslúchať, pracovať na sebe, ale nie milovať.

Okrem toho sa v časoch, keď boli deťmi, terajší politici na internátnych školách neraz stretávali so šikanovaním, mizogýniou (nenávisťou k ženám) a s kultúrou elitárstva. U tak mladých ľudí majú všetky tieto skutočnosti silný dopad na psychiku, ako aj na celkové vnímanie spoločnosti a na vytváranie si vlastného hodnotového rebríčka.

Čo sa vlastne vštepuje týmto deťom? Veľmi rýchlo sa naučia, že patria a vždy budú patriť medzi elitu. To ich vedie k tomu, aby sa snažili dosahovať len vysoké pozície, ktoré im predsa akosi prednostne patria. Pocit výnimočnosti ľahko zatieni aj pochybnosti o vlastných schopnostiach. Okrem toho ich na internátnych školách naučia aj v prípadoch keď tápu a sú neistí, zachovať kamennú tvár a rozhodný postoj. Sú výkonní, pôsobia sebavedome, ale sú citovo plochí.

Nutnosť veľmi rýchlo dospieť zabraňuje týmto mladým ľuďom dosiahnuť skutočnú zrelosť. V sebavedome sa tváriacom dospelom tak navždy ostáva opustené dieťa. Títo lídri veľakrát aj pôsobia akosi priveľmi chlapčensky. Ženy medzi seba veľmi pustiť nechcú. Veď práve oni, matky, ich opustili a preto v ne nemajú priveľkú dôveru.

Aký to má dopad na krajinu, v ktorej spomínaným prostredím prešli až dve tretiny vlády? Bývalý britský premiér David Cameron nastúpil na internátnu školu dokonca ešte skôr, v siedmych rokoch. Krajinu tak v podstate spravujú malí chlapci uväznení v mužskom tele.

U chlapcov na internátnych školách sa vytvára osobnosť zameraná na prežitie. Ak je niečo dôležité, tak sú to pravidlá, tabuľky a ich striktné dodržiavanie. Len na inštitúcie sa dá spoľahnúť, akokoľvek nezmyselné sú ich nariadenia. Okrem toho nikdy nesmú ukázať, že sú nejakým spôsobom zraniteľní. Také dieťa sa totiž v prostredí internátnej školy veľmi ľahko stane objektom šikany iných detí.

Prečo sa u týchto chlapcov len ťažko môže vyvinúť normálna osobnosť a teda aj dobrý líder? Bez štipky emočnej inteligencie nie je možné robiť správne rozhodnutia. Zatvrdnuté srdce nie je ani len schopné rozpoznávať rôzne výrazy tváre. Bez pevnej väzby neexistuje slobodná myseľ. A mozog, ktorý bol vychovávaný len na striktnej racionalite a pravidlách sa nikdy nepozrie na vec z nadhľadu a v širšom kontexte.

V Británii sa už ozývajú hlasy odborníkov, ktorí si uvedomujú dopad syndrómu internátneho dieťaťa na chod celej krajiny a vyzývajú k zrušeniu internátnych škôl pre malé deti. To, či sa im to podarí a zrušia hlboko zakorenenú tradíciu, ukáže len čas.