Chápe veľká časť populácie

Hoci sa to nezná, chrápanie nie je sranda. Ide o vážny zdravotný problém. Je to nepríjemné nielen pre ľudí, s ktorými spíte, ale komplikuje to aj váš vlastný odpočinok. Navyše chrápanie môže vo vážnych prípadoch prejsť až do dusenia. Podľa štúdií 40 % dospelých občas chrápe, zatiaľ čo 20 % chrápe pravidelne. Preto je dobré to začať riešiť, kým vám to poškodí zdravie a zruinuje milostný život.

Znížte váhu

Omnoho viac, častejšie a hlasnejšie chrápu obézni ľudia v porovnaní s nositeľmi zdravej váhy. Ľudia s nadváhou totiž môžu mať v hrdle ďalšie tukové tkanivo, ktoré sťažuje dýchanie v noci. Zníženie hmotnosti môže výrazne pomôcť s chrápaním, súčasne bude mať aj ďalšie zdravotné výhody.

Športujte

Udržiavanie aktívneho a zdravého životného štýlu vám pomôže zlepšiť odpočinok a výrazne zníži chrápanie. Fyzická aktivita tiež buduje svalový tonus horných dýchacích ciest. Keď sa to spojí do jedného celku, budete zdravší, viac vyspatý a aj lepší nočný spoločník.

Zdvihnite hlavu

Chrápanie zlepší aj zdvihnutie hlavy. Ak nemáte čím zdvihnúť matrac, použite dva vankúše alebo ohnite ten, na ktorý musíte tých pár centimetrov zdvihnúť hlavu. Aj pár centimetrov dokáže spraviť s vaším dýchaním zázraky a chrápanie sa rozplynie.

Pite dostatočne veľa vody

Dva litre vody denne pomôžu vášmu telu hydratovať sa a vyhnúť sa hlienu, ktorý môže byť príčinou chrápania. Majte vedľa postele fľašu s vodou, ale tú považujte len ako prvú pomoc. Najviac vody je potrebné vypiť počas dňa. Pretože dobiehať to večer nie je zdravé. Preťažuje to obličky a nebude vás budiť chrápanie, ale močový mechúr.

Slaná voda

Ak je chrápanie spôsobené upchatým nosom, môžete sa pokúsiť vyčistiť nosné dierky tak, že ich budete vypláchnuť slanou vodou. Je to jednoduchšie, ak použijete injekčnú striekačku, alebo špeciálnu nádobku na preplach. Mnohým ľuďom práve toto výrazne pomohlo a ešte sa im v noci aj lepšie dýchalo.