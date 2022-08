Mao Šeng má síce tvár dieťaťa, ale oslávil už 27. narodeniny. Pri pohľade na jeho tvár sa ale ľudia zhodujú, že vyzerá ako tvár desaťročného chlapca. Niekto by to považoval za dar z nebies, no pre Maa ide takpovediac o prekliatie. Zamestnávatelia totiž neveria, že je už naozaj plnoletý, obávajú sa obvinení zo zneužívanie detí na prácu, a tak sa nevie zamestnať.



Mao peniaze potrebuje,podporuje totiž finančne aj otca, ktorý nedávno dostal mozgovú mŕtvicu. Zachránili ho sociálne siete, na ktorých sa jeho príbeh stal koncom júla 2022 doslova senzáciou. Následne dostal viacero pracovných ponúk a dnes už konečne môže zarábať.

A prečo vlastne Mao Šeng vyzerá tak mlado? To nik nevie, no lekári predpokladajú, že to má čo dočinenia s jeho podmozgovou žľazou, ktorá ovplyvňuje rast.