Aby zvyšky vydržali

Vo všeobecnosti sa udáva, že v chladničke nám uvarené jedlo vydrží až ďalšie štyri dni. To rozhodne nie je zlé, pokiaľ potrebujeme navariť dopredu a zásobiť sa. Aby ste však naozaj tento interval dosiahli, jedlo musí byť zabalené správne a najmä bezpečne. To vraj alobal nedokáže zaistiť.

Problémom je vzduch, ktorý sa pod použitý alobal bez problémov dostane. Vďaka vzduchu môžu rásť baktérie tvoriace toxíny, čo následne hrozí nielen znehodnotením potravín, ale aj ochoreniami po ich skonzumovaní. Jedlo pod alobalom teda nevydrží tak dlho a dokonca môže byť nebezpečné pre zdravie. Ak naozaj chcete zvyšky dojedať a ničoho sa neobávať, treba používať vzduchotesné nádoby.

Na čo ešte pozor?

Celkovo je dôležité vedieť, že uvarené jedlo v horúcej podobe by nemalo na izbovej teplote postávať dlhšie ako dve hodiny. Ak to nedodržíte, riskujete, že spomínané nebezpečné baktérie budú rýchlejšie rásť. Proces chladenia urýchlite uložením do jedla do plytkých nádob, následne ho treba dať do chladničky v správnej nádobe s uzáverom.

Mliečne a mäsové výrobky sú obzvlášť náchylné na rast baktérií, tie teda skladujte ešte skôr a naozaj bezpečne. Používajte buď nádoby s vekami, ktoré zaistia vzduchotesnosť, prípadne používajte šikovných pomocníkov na balenie do fólie, ktoré následne vysajú vzduch. Najbezpečnejšou možnosťou je okamžité mrazenie jedla po vychladení.