V periodickej tabuľke prvkov sa momentálne nachádza 118 prvkov a možno si myslíte, že sa skladáme z väčšiny z nich. No nie je to tak. Chemické zloženie ľudského tela je na úrovni prvkov jednoduchšie, než by ste povedali. 97 percent hmotnosti vášho tela tvoria len štyri prvky: kyslík, uhlík, vodík a dusík.

Váhu tvorí z 65 až 67 percent kyslík, keďže 50 až 60 percent ľudského tela tvorí voda. Väčšina kyslíka je teda viazaná v molekulách H2O. Je tiež nevyhnutný pri výrobe energie a metabolizme, teda chemických reakciách, ktoré v organizme prebiehajú.

Ďalší je uhlík, ktorý tvorí 18 až 19 percent hmotnosti. Nejde o žiadne prekvapenie, uhlík je totiž jednou z hlavných zložiek drvivej väčšiny živých organizmov na našej planéte. Je základom tukov, uhľovodíkov a proteínov.

Na treťom mieste je vodík. V tele je síce viac atómov vodíka než atómov všetkých ostatných prvkov, no keďže je ľahký, tvorí len deväť až desať percent našej hmotnosti. Kyslík je 16-krát ťažší a uhlík 12-krát ťažší. Vodík je viazaný nielen v molekulách vody, ale ide aj o kľúčovú zložku proteínov, uhľovodíkov a tukov.

Číslom štyri je s tromi percentami dusík, najrozšírenejší plyn v zemskej atmosfére. Je prítomný v proteínoch a ich stavebných prvkoch: aminokyselinách. Je tiež významnou zložkou DNA a RNA, bez dusíka by telo nevedelo uchovávať a replikovať genetickú informáciu.

Na piatom mieste by sme mohli uviesť uhlík, ktorý tvorí jedno až dve percentá hmotnosti tela. 99 percent vápnika sa nachádza v kostiach a zuboch.

Prítomné a nevyhnutné pre život sú ale aj iné prvky. Napríklad taký sodík, ktorý síce tvorí len 0,2 percent telesnej hmotnosti, ale je absolútne kľúčový pre udržiavanie rovnováhy telesných tekutín. Ak má človek prebytok či nedostatok sodíka, koleduje si napríklad o zvýšený krvný tlak či poškodenie obličiek. Naďalej však ostáva pravdou, že ľudské telo je z prevažnej väčšiny tvorené štyrmi, maximálne piatimi chemickými prvkami.