Kontrola neurodegeneratívnych ochorení

Spoločnosť Halberd Corporation v Pensylvánii urobila vo februári 2022 prielom v spôsobe liečby neurodegeneratívnych ochorení. Odstránením glutamátu (excitačný neuroprenášač mozgových a miechových neurónov) z mozgovej miechy docielili, že dokážu kontrolovať antigény spôsobujúce desať najčastejších neurodegeneratívnych ochorení. Posttraumatickú stresovú poruchu, traumatické poranenie mozgu, chronickú traumatickú encefalopatiu, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu či epilepsiu by sme mohli v relatívne krátkom čase liečiť oveľa účinnejšie, pretože nová metóda pomáha vytvoriť zdravú funkciu mozgu.

Potenciálny liek na melanóm IV. štádia

V apríli 2020 austrálski vedci z Melanoma Institute výrazne znížili počet úmrtí na melanóm 4. štádia, tzv. „austrálsku rakovinu“. U pacienta s melanómom v štádiu 4 zvyčajne nastáva smrť v priebehu šiestich až deviatich mesiacov, ale po imunoterapii v spomínanom inštitúte žije až 50 percent pacientov dostatočne dlho na to, aby ich lekári považovali za vyliečených. Imunoterapia využíva na boj proti rakovine vlastný imunitný systém pacienta, pričom sa zameriava najmä na jedinečnú kombináciu troch liekov: Keytruda, Opdivo a Yervoy. Vedci tvrdia, že ďalším krokom je zistiť, prečo 50 percent pacientov na imunoterapiu nereaguje a zistiť, či iečba môže pomôcť pri iných typoch rakoviny.

Liečba TETA: možný liek na detskú rakovinu

Pri testoch na myšiach v Inštitúte detskej rakoviny v Novom Južnom Walese v Austrálii použili liečbu nazývanú TETA na zmenšenie nádorov až o 40 percent. To viedlo k zdvojnásobeniu očakávanej životnosti myší. Vedci používajú cenovo dostupné lieky slúžiace na liečbu Wilsonovej choroby spôsobujúcej hromadenie medi v pečeni. Zistenia Dr. Vittoria uvádzajú, že blokovanie absorpcie medi v nádorových bunkách môže byť kľúčom k posilneniu imunitného systému. Výskum potvrdil úspech pri liečbe rakoviny prsníka, pankreasu a pľúc. Liečba neuroblastómu, ktorý spôsobuje 15 percent všetkých úmrtí na detskú rakovinu s 50 percentami mierou prežitia, sa totiž „živí“ meďou, ktorá vznikla v tele. Odstránenie medi umožňuje imunitnému systému rozoznať nádor a účinne proti nemu zabojovať.

Predčasne narodené deti s chronickým ochorením pľúc

Deti, ktoré sa narodili predčasne s chronickým ochorením pľúc a podstúpili tzv. Hobartovu metódu - menej invazívny prístup na dodávaniu povrchovo aktívnej látky deťom v malej trubici v priedušnici na podporu dýchania, sa rýchlejšie dostali do „formy“ ako deti, ktoré podstúpili konzervatívny spôsob liečby. Metódu vyvinul Peter Dargaville z Tasmánskej univerzity po mnohých rokoch pokusov. Špecifické ochorenie pľúc, ktorému sa snažil zabrániť, sa nazýva bronchopulmonálna dysplázia. Dochádza k nej, keď sa pľúca novorodenca nesprávne vyvinú v maternici alebo sa dieťa narodí predčasne a dôjde k zápalu pľúc. V súčasnosti prebieha projekt s cieľom zistiť, aké sú dlhodobé účinky tejto liečby.

Vakcína proti mozgovému nádoru zvyšuje dĺžku prežitia o päť rokov

Od minulého roku existuje vakcína pre pacientov s nádorom mozgu, ktorá im môže predĺžiť život o päť rokov. Výskumná štúdia dokázala, že 13 percent pacientov, ktorí dostali vakcínu žije aj po piatich rokoch, kým v kontrolnej skupine bez vakcíny je to iba 5,7 percenta pacientov. Je to prvýkrát za takmer dve desaťročia, čo došlo k akýmkoľvek zlepšeniam vo výskume agresívneho glioblastómu. Dokonca aj u pacientov so zlou prognózou sa vďaka očkovaniu predĺžila očakávaná dĺžka života, vrátane starších pacientov, pre ktorých operácia neprichádzala do úvahy.

Úspešná transplantácia laboratórne pestovaného a 3D vytlačeného ucha

Žena s mikrotiou (vrodené nedostatočné vyvinutie uší) podstúpila úspešnú transplantáciu ucha vytlačeného na 3D tlačiarni. Ide o prvú operáciu tohto druhu v histórii, lebo hoci transplantát „vyrobili“ z ľudských kožných buniek, vytlačili ho na 3D tlačiarni v laboratóriu. Americkí vedci použili existujúce bunky zo ženinho ušného tkaniva, ktoré sa stali „bio-atramentom“ na vytvorenie nového ucha. Vďaka tomu je menej pravdepodobné, že telo transplantát odmietne.

Obrovská nádej liečby HIV

Prvým príkladom vyliečenia pacienta na HIV v minulom roku je prípad ženy, ktorá sa po liečbe kmeňovými bunkami stala len treťou osobou, ktorá sa vyliečila z AIDS. Lekári prvýkrát použili pupočníkovú krv, ktorá je pravdepodobne nádejou do budúcnosti pre všetkých pacientov s HIV. Ženu liečili na leukémiu kostnej drene a po liečbe bola v remisii 14 mesiacov, bez potreby antiretrovírusovej liečby, ktorá slúži na liečbu HIV. Ďalší príbeh z roku 2022 uvádza, že lekári vyvinuli vakcínu, ktorá dokáže aktivovať imunitný systém a vyliečiť AIDS. Úpravu génov použili vedci z Tel Avivskej univerzity na vytvorenie vakcíny, ktorá neutralizuje vírus. Pomocou vakcíny dokážu aktivovať biele krvinky typu B, ktoré naštartujú imunitný systém na produkciu protilátok, ktoré neutralizujú HIV.