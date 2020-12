Ako už naznačuje jeho názov, uránové sklo sa vyrábalo pomocou oxidu uraničitého, ktorý mu dodáva žltozelený nádych. A zároveň ho aj robí rádioaktívnym. Uránové sklo však žiari pod UV svetlom jedovatou zelenou farbou nie kvôli rádioaktivite, ale príčinou sú chemické vlastnosti uránu. Výrobky zväčša obsahujú dve percentá uránu, ale tie, ktoré vznikli v prvej polovici 20. storočia, môžu mať až 25 percent uránu. Napriek tomu sa ich majitelia nemusia báť zdravotných následkov, teda aspoň v prípade, že ich nepoužívajú pravidelne.

O uránovom skle platí to isté čo o krištáľovom (ktoré pre zmenu obsahuje olovo): ak sa používa len občas, je bezpečné, ale rozhodne sa v ňom neodporúča skladovať jedlo či nápoje. Obzvlášť v prípade, ak ide o kyslé produkty, ktoré by boli schopné vytiahnuť urán zo skla. Človek by tiež nemal čistením uránového skla stráviť viac než dve hodiny. Tiež treba uviesť, že dosah radiácie z takýchto výrobkov je najviac 15 centimetrov, takže ak ich náhodou máte doma vo vitríne, nič vám nehrozí.

Zaujímavé je, že čím viac uránu sklo obsahuje, tým menej fluoreskuje. Výrobky s obsahom 25 percent uránu už nesvietia pod UV lampou vôbec.

Skúmanie mozaiky vo vile z čias Rímskej ríše ukázalo, že takéto sklo sa používalo už pred tisícročiami. Jeho masová výroba ale začala až v neskorom novoveku potom, ako v českom Jáchymove objavili ložiská uránu. V 30. rokoch 19. storočia tu vyrástlo viacero sklární, ktoré uspokojovali dopyt po uránovom skle, ale dnes už neexistujú.

Zdroj: Shutterstock

Uránové sklo zaznamenalo prvý ozajstný boom na prelome 19. a 20. storočia, keď z neho britskí špecialisti vyrábali nádherné brúsené produkty. Tie si našli cestu najmä do domácností tých najbohatších ľudí. Postupne sa však začalo ukazovať, aké strašné následky má výroba najmä pre fúkačov skla, na ktorých sa neustály kontakt s uránom vážne podpísal. Začiatkom prvej svetovej vojny sa už produkcia uránového skla prísne regulovala a počas druhej svetovej vojny ju úplne zakázali.

K istému uvoľneniu došlo počas studenej vojny, ale uránové sklo už nebolo rovnaké ako to, ktoré sa vyrábalo pred rokom 1914. A nezískalo si ani stratenú popularitu. Medzi zberateľmi je však stále vyhľadávané.