Zlepšovanie pamäte: Cvičte

O tom, že pamäť sa vekom zhoršuje, iste netreba hovoriť. Nie je preto na škodu poznať finty, ako ju celkom prirodzene udržiavať "pri živote", a to aj bez nekonečného memorovania zoznamov. Odborníci upozorňujú, že veľmi účinný je aktívny spôsob života, vrátane cvičenia. Zvýšenie fyzickej zdatnosti totiž prospieva aj kondícii mozgu, takže niet divu, že jedným z hlavných preventívnych opatrení proti demencii je práve cvičenie. Na pamäť tiež výborne zaberá čítanie, cudzie jazyky, hry ako napr. šach alebo učenie sa na hudobný nástroj.

Zlepšovanie koncentrácie: Vymeňte ruku

Sústredenie sa na koncentráciu možno znie komplikovane a zaváňa nezaujímavými učebnými postupmi. Pravdou však je, že koncentráciu a analytiku vám pravidelne precvičí aj taká obyčajná vec, ako je vymenenie dominantnej ruky. Skúste si umývať zuby opačnou rukou, prípadne ňou písať alebo kresliť. Pozitívny vplyv na mozog má aj film s titulkami alebo zmena každodennej trasy. Všetko sú to jednoduché veci, na ktoré netreba žiadnu prípravu ani čas navyše a trénujú váš mozog naozaj intenzívne.

Zlepšovanie logiky a strategického myslenia: Hrajte sa

Spomínané hranie hier, a to nielen šachu, ale i Scrabble, kociek, domina či kariet, výborne funguje aj na logiku. Stačí sa zabaviť dva razy týždenne a udržiavate ju v strehu. Hry nútia mozog pracovať výrazne rýchlejšie, čím zvyšujú logické myslenie vraj až o desať percent. Podľa výskumov by ste si zlepšenie mali všimnúť už po dvoch týždňoch, čo rozhodne nie je na škodu.

Zlepšovanie analytických schopností: Riešte

Schopnosť analytického myslenia znamená rozobratie daného problému, preskúmanie jeho jednotlivých aspektov, výber najdôležitejších poznatkov a nakoniec spojenie všetkých informácií do výsledku riešenia. Na toto je mnoho ľudí lenivých a radšej si pomáha inou cestou alebo nechá problém riešiť niekoho ďalšieho. No je to škoda, lebo bez aktivovania analytického myslenia mozog chradne a upadá. Pritom by mu stačilo venovať sa častejšie krížovkám, prečítať nejakú detektívku a tiež rátať z hlavy, nie na kalkulačke.

Zlepšovanie zdravia mozgu: Spite a jedzte zdravo

A aby mozog ostával nielen v nadupanej, ale tiež zdravej forme, treba mu dopriavať dostatok spánku. Je potvrdené, že oddych posilňuje spojenia medzi mozgovými neurónmi a následne to človeku lepšie myslí. To isté platí aj pri strave - mala by byť kvalitná, aby mozog dostával tú správnu energiu. Získava ju hlavne zo sacharidov, ale to neznamená, že sa treba pumpovať sladkým. Vhodnejšie sú potraviny s nižším glykemickým indexom, ale bohatšie na vitamíny a minerály, ktoré v nich po zdravej úprave ostávajú. Okrem iného sa kvôli mozgu oplatí jesť orechy, ryby, paradajky, brokolicu, čučoriedky i kvalitnú čokoládu.