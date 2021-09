Fakt, že aj zdraví ľudia môžu prenášať nákazlivé a smrtiace choroby, je dnes všeobecne známy. Začiatkom 20. storočia ale bolo čosi také prakticky nepredstaviteľné. A tak sa dostávame k príbehu Mary Mallonovej, vôbec prvej známej asymptomatickej prenášačke brušného týfusu v USA. Predpokladá sa, že smrteľnou chorobou nakazila najmenej 50 ľudí a traja z nich zomreli.

Mary Mallonová sa narodila v roku 1869 v Cookstowne v dnešnom Severnom Írsku. Ako 15-ročná emigrovala do USA, kde žila s tetou a ujom. Podobne ako väčšina ostatných írskych imigrantiek, aj Mary pracovala zväčša ako pomocníčka v domácnosti a upratovačka. Neskôr sa ale stala kuchárkou a začala variť pre bohaté rodiny na Manhattane. Jej kariérny postup ale nebol taký bezproblémový, ako sa zdalo.

V rokoch 1900 až 1907 pracovala Mary v domoch ôsmich rodín, pričom v siedmich z nich sa ľudia nakazili brušným týfusom a niektorých choroba aj zabila. V lete 1906 ju zamestnával bankár Charles Henry Warren, ktorý vzal rodinu na dovolenku do domu na ostrove v zálive Oyster Bay. Mary cestovala s nimi. Krátko po príchode na ostrov sa nakazila bankárova najmladšia dcéra, dve slúžky a pani Warrenová. Nasledovala ďalšia dcéra a záhradník.

Bolo to zvláštne, nik iný na ostrove ba ani v celom zálive netrpel brušným týfusom. A nešlo o miesto, kde by sa podobná choroba bežne vyskytovala: nešlo o husto osídlenú štvrť chudobných.

Brušný týfus je bakteriálne ochorenie, ktoré sa prenáša kontaminovanou vodou a jedlom. Baktéria salmonella typhi sa potom usídli v tráviacom trakte človeka a von sa dostáva výkalmi, pričom ďalej kontaminuje vodu. Človek nakazení brušným týfusom máva vysoké horúčky, bolesti hlavy i hnačku, často upadá do delíria. Začiatkom 20. storočia, predtým, než boli objavené antibiotiká, zabíjala choroba jedného z desiatich nakazených.

Warrenovci sa síce zotavili, ale pre Thompsonovcov, ktorí im prenajali dom v Oyster Bay, išlo len o začiatok krízy. Bežne totiž prenajímali nehnuteľnosť bohatým newyorským rodinám, u ktorých sa ale rozchýrilo, že v dome je zdroj brušného týfusu. Thompsonovci vedeli, že ak nezistia, odkiaľ sa Warrenovci nakazili, ich podnikanie skončí. Viacerí experti skontrolovali tunajšie zdroje vody, dokonca podrobili prehliadke aj kravy, cez ktoré sa mohol človek nakaziť vďaka mlieku. Odborníci ale nič nenašli.

Thompsonovci si napokon najali istého Georga Sopera, špecialistu na brušný týfus. Keď sa Soper dopočul, že Warrenovci mali so sebou novú kuchárku, začal ju podrobne vyšetrovať. Vystopoval jej kariéru až do roku 1900 a uvidel množstvo nakazených rodín, u ktorých Mary pracovala.

Mary Mallonovú napokon našiel v dome rodiny Waltera Bowensa. Ako inak, už tu zúril brušný týfus. Dvoch sluhov museli hospitalizovať a jedno dievča zomrelo. Soper konfrontoval Mary v kuchyni Bowensovcov a vypýtal si od nej vzorky moču a stolice. Mary sa rozzúrila a vyhnala ho z domu. Svoj pokus neskôr zopakoval s rovnakým výsledkom.

Soper sa napokon obrátil na úrady a odprezentoval im svoju hypotézu. Inšpektorka z Úradu pre ochranu verejného zdravia Josephine Bakerová sa rozhodla, že Mary vyšetrí, tá jej však zabuchla dvere pred nosom. Na ďalší deň zastavila pred domom Bowensovcov sanitka, z ktorej vystúpili traja policajti. Dvaja zablokovali zadný vchod, tretí vstúpil do domu s Josephine Bakerovou. Keď ich Mary zbadala, okamžite ušla okonom.

Naháňačka trvala tri hodiny. Mary napokon našli v prázdnom apartmáne. Škriekala, odmietala sa nechať odviesť a bolo treba päť policajtov, aby ju dokázali dostať do sanitky. Josephine Bakerová na nej celú cestu do nemocnice musela doslova sedieť. „Bolo to ako byť v klietke s rozzúreným levom,“ vyjadrila sa neskôr.

Vyšetrenie ukázalo, že Mary Mallonová má v tele žriedlo baktérií salmonella typhi.

V roku 1907 ju zavreli do karantény na ostrove North Brother Island v najväčšej newyorskej karanténnej stanici. Mary sa nervovo zrútila, verila, že je nespravodlivo odsúdená. Nechápala, ako môže zdravý človek prenášať chorobu a dokonca zabíjať.

O dva roky neskôr podala žalobu na Úrad pre ochranu verejného zdravia. Sudca ale rozhodol v prospech úradu a žena dostala prezývku „týfusová Mary“, pod ktorou ju dnes pozná celý svet. Vo februári 1910 ju z karantény prepustili s tým, že viac nesmie pracovať ako kuchárka.

Asi uhádnete, čo Mary urobila ako prvé. Áno, zmenila si meno a zamestnala sa v kuchyni. Pracovala v reštauráciách, hoteloch i kúpeľoch a zanechávala za sebou ohniská nákazy brušným týfusom. Pravidelne menila zamestnania a keď v roku 1915 nakazila 25 ľudí v nemocnici Sloane Maternity Hospital, k vyšetrovaniu bol opäť privolaný George Soper. Dôkazy ukazovali na nedávno najatú kuchárku, v ktorej Soper spoznal Mary Mallonovú.

Zatkli ju a poslali na North Brother Island, tentokrát s doživotným trestom. Zomrela v roku 1938. 23 rokov na ostrove strávila v dobrých podmienkach, mala vlastný domček, kde si varila a čítala. Zároveň pracovala ako technička v tunajšom laboratóriu.

Do chvíle, kým zomrela, odhalili newyorské úrady ďalších 400 zdravých prenášačov brušného týfusu.