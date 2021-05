Dočasná výhra

V minulosti skutočne nebolo nič výnimočné na tuberkulózu nielen ochorieť, ale aj zomrieť. Na začiatku 20. storočia však nastal významný obrat. Dopomohlo k tomu niekoľko faktorov. V prvom rade to boli čoraz lepšie životné podmienky. Svoje urobili aj zdravotnícke kampane, ktoré sa ľudí snažili presviedčať o tom, aké dôležité je v prevencii všelijakých neduhov dodržiavať hygienu. Napokon si so zvyškami tuberkulózy poradili antibiotiká a plošné očkovanie. V bohatších častiach sveta sme už takmer zabudli, aké je to vykašliavať krvavé hlieny a žiť v strachu, či to prežijeme, alebo či nenakazíme svojich blízkych.

Je tu zas

Celé desaťročia sa situácia okolo tuberkulózy vyvíjala skutočne sľubne. V roku 1986 však odborníkov v New Yorku prekvapila jej agresívna forma. Bola rezistentná proti mnohým liečivám a celé desaťročie trvalo, kým sa ju podarilo dostať pod kontrolu. Potom nastal na pár rokov pokoj.

Odrazu sa však objavila znova. Počet prípadov začal narastať. Vyzeralo to, že ich nárast môže súvisieť s prílevom prisťahovalcov a s pacientmi trpiacimi vírusom HIV. Tuberkulóza už aj tak chorých pacientov dávala zmysel. Každý tretí človek je nositeľom latentnej formy tuberkulózy, ktorá sa môže prejaviť pri zvýšenej záťaži organizmu, či už je ňou stres, alebo iná choroba. Suchoty sa však začali šíriť príliš rýchlo na to, aby sa to dalo zvaliť čisto na prisťahovalcov a oslabených ľudí. Zistilo sa, že za ochorenie môžu nové, dovtedy nepoznané a odolnejšie kmene baktérií.

V tlačenici sa jej páči

Podľa časopisu Scientific American mnoho vedcov vyjadruje obavu, že niektoré kmene baktérií, ktoré spôsobujú tuberkulózu, nielenže získali odolnosť proti antibiotikám, ale sú aj vysoko nákazlivé. Tomu veľmi pomáha fakt, že žijeme čoraz viac v husto obývaných oblastiach a s radosťou objavujeme rôzne kúty zeme. Práve hustota obyvateľstva môže byť podľa odborníkov príčinou vzniku agresívnych kmeňov baktérií spôsobujúcich tuberkulózu. Ak baktéria nemá dostatok hostiteľov, neoplatí sa jej byť príliš nákazlivou. S hostiteľmi totiž umiera aj samotná baktéria.



Ako sa vyvinula supertuberkulóza

Baktérie tuberkulózy sa rozšírili zo západnej Afriky zhruba pred šesťdesiattisíc rokmi. Tam sa zrejme nachádzali tri rôzne typy baktérií a tie obohatili ďalšie tri, podľa toho, kam docestovali. Jeden sa vyvinul v západnej Európe, druhý v severnej Indii a ďalší vo východnej Ázii. Z poslednej oblasti pochádza aj najagresívnejší druh, takzvaná pekinská tuberkulóza. Ak sa baktérie dostali do menej osídlených oblastí, príznaky tuberkulózy boli miernejšie. V nadmieru obývaných oblastiach príznaky nastupovali rýchlejšie a choroba bola nákazlivejšia.

Jednou z oblastí ťažko postihnutých tuberkulózou je India. Baktérie tu majú skvelé podmienky. Hlava na hlave, dostatok podvyživených, ako aj tých, ktorí sa z choroby neliečia. Navyše sa ukázalo, že výborným pomocníkom je okrem HIV v Afrike, s ktorým sa tuberkulóza naučila spolupracovať na tom, aby zničila imunitný systém, aj cukrovka. U diabetikov táto choroba prechádza ľahšie z latentnej do aktívnej formy.

Čo ju nezabije, to ju posilní

Vedci sa okrem toho obávajú, že nie všetky kmene tuberkulózy vyvolávajú rovnakú imunitnú reakciu organizmu. Niektoré ju podporujú, iné zas potláčajú. V prvom prípade môže dôjsť k rýchlemu nástupu choroby, v druhom prípade choroba postupuje pomalšie, zatiaľ čo sa baktérie udomácňujú vo viacerých orgánoch.

Táto informácia je zaujímavá vo svetle výroby nových vakcín. Tým baktériám, ktoré sa vyvinuli do takej podoby, že vyvolávajú imunitné reakcie, môže očkovanie dokonca prospievať. Najviac škody spôsobuje samotná reakcia organizmu. Keďže sa zvýši odpoveď hostiteľa, môže to pomôcť skôr choroboplodným baktériám ako chorobe.

Čo s tým

Určite by pomohlo, keby ľudia začali žiť trochu poredšie a aby sa plošne zlepšili ich životné podmienky. To je však napríklad v spomenutej Indii príliš utopická vízia. Riešením môžu byť nové vakcíny. Aj o tie majú niektorí odborníci obavy. Niektoré sa testujú na starých kmeňoch baktérií. Preto je potrebné zobrať do úvahy všetky známe dostupné kmene a vakcíny odskúšať aj na nich.