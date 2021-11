Konšpirátorom isto nahrá na smeč, že klasické záchody v Európe sú priamo konštruované na nesprávne vyprázdňovanie. Je v tom zámer, alebo náhoda?

Tajomstvo, ako sa správne vyprázdniť?

Evolúcia nepočítala s tým, že z človeka rozumného sa stane človek sedavého typu. Rovnako nemohla predpokladať, že si niekedy vo svojom živote obľúbi sedenie viac ako čokoľvek iné. Preto mu aj konečník na vyprázdňovanie upravila, aby mohol potrebu vykonávať čo najefektívnejšie vonku. Teda v podrepe. Chirurg Karan Raj hovorí, že ide o pozíciu, ktorá je nielen najzdravšia, ale aj najčistotnejšia. Preto tvrdí, že je potrebné prekopať celý koncept pohodlného, ale nezdravého vyprázdňovania.

Sedenie bolo pohodlné

Sedenie sa v dávnej minulosti považovalo za luxus a kto by nechcel vykonávať potrebu luxusne? Preto sa záchody začali konštruovať ako sedadlá, no problémom je, že sedenie škodí nielen našim svalom a chrbtici, ale aj konečníku. A to aj to krátke, na záchode. Dôvodom je, že v sedavej pozícii je konečník pri vyprázdňovaní v nesprávnom uhle, je preťažovaný a dochádza k poškodzovaniu ciev. Preto si častou a nesprávnou návštevou toalety koledujete o zdravotné problémy.

Dajte sa do podrepu

Výhodou podrepu je menšie preťaženie konečníka a biologicky správne vyprázdňovanie, ale rovnako aj menšia spotreba toaletného papiera a zlepšená hygiena. Preto že v podrepe sa vyprázdnite omnoho kvalitnejšie. Ako teda chodiť „na veľkú“ v prípade, že nechcete chodiť von za dom ako pračlovek? Karan Raj odporúča investovať do špeciálne upravenej toalety, alebo je riešením malý stolček pod nohy. Vďaka tomu sa konečník dostane prakticky do rovnakého uhla, akoby ste sa vyprázdňovali v podrepe. Efekt bude skvelý. Potrebu vykonáte rýchlejšie, zdravšie a aj čistotnejšie. Aj utieranie po toalete bude prakticky „bez škvŕn“.